【港股分析】又一隻籌旗？　金山股價跌6.8%

內地首季國內生產總值（GDP）錄得負增長，企業經營遇上困境，需要準備更多資金應付營運需要。近期港股有多隻股份進行配股，本周最震撼要數到世茂房地產 （00813）及中生製藥（01177），今日則輪到京信通信（02342），而金山軟件（03888）則沒有選擇配股集資，公司今日公布，建議發行31億元2025年到期之0.625厘可換股債券，初步每股換股價為35.7637元，較周四（23日）收市價28.05元，有27.5%溢價，消息令股價今日應聲下挫6.8%，收報26.15元。

公司指，發行可換股債券所得款項淨額估計約30.34億元，擬用作一般公司用途、策略投資及收購（如適用）及補充營運資金。 假設所有債券按每股35.7637元悉數發行，及轉換為新股，集團大股東雷軍於公司之持股佔比將攤薄至21.46%。

雖然股價今日顯著下跌，仍守住20天綫及50天綫水平，走勢未算太差。但考慮到股份年初至今已累升接近30%，在發債消息窒礙下，短期應難以再次挑戰2月中高位，約29.5元水平，或需先作整

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