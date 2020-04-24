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【資金流向】無懼負油價 全球資金湧入撈底

金融經濟 17:39 2020/04/24

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過去一周國際油市出現巨變，紐約期油史無前例地出現負價格。油價急挫，不但沒有嚇投資者，反而吸引資金湧入撈底，在過去一周，能源相關商品市場流入的資金破紀錄。

能源商品市場 連續兩周吸資破紀錄

據大行富瑞的環球資金流向報告，在4月16至22日的一周，全球能源商品市場，吸資40億美元，為連續第二周破紀錄，主要是受油價急跌，吸引投資者入市撈底。該行指，流入能源相關商品的資金規模，遠高於其歷史平均值，數字反映投資者無懼油價跌至負數，反映積極入市撈底博反彈。 

事實上，投資者愈跌愈買情況在石油ETF上亦發生。以本港上市的三星原油期F （03175） 為例，油價暴跌，累3175價格急瀉，惟投資者一直以F三星原油期為博油價反彈的主要工具，在過去2個月，流入F三星原油期的資金合共逾50億元。

相關文章：【國際期油】期油價格坐上過山車 石油ETF經不起市場考驗（訂戶專享）

另方面，富瑞指出，油價風暴令股市波動，資金亦泊入貨幣市場基金，持現金避險。過去一周，貨幣市場基金錄得1,260億美元，是上一周的兩倍；債市亦錄得107億美元流入。

全球股市錄得資金流出，過去一周走資70億美元，是連續3周吸近400億美元後，首次轉走資。

責任編輯：錢家鋒

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Ｆ三星原油期（03175） 吸資 美元 基金 紐約期油 撈底

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