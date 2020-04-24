【原油期貨】證監︰兩商品期貨經紀行 嚴重地短期違反規定

▲ 證監會表示，兩家期貨證券行追繳保證金時，未能收回大額的保證金。

紐約期油早前出現前所未見的「負油價」，令不少期油投資者損手。證監會發通函提醒所有商品期貨經紀行，須嚴密地監控風險承擔，敦促經紀行考慮調高保證金規定，及在假期前向客戶收取充足的保證金。

兩經紀行「call孖展」未足數

證監會表示，最近發現有兩家商品期貨經紀行嚴重地短期違反了《證券及期貨（財政資源）規則》下的速動資金規定，原因是在海外原油期貨市場波動時，追繳保證金時未能收回大額的保證金。

證監會敦促商品期貨經紀行控制對客戶的風險承擔，及時監察並處理個別客戶的集中風險。審慎地設定客戶的交易限額及持倉限額。

該會表示，經紀行應考慮將保證金規定調高至結算所或結算代理所要求的水平之上，以適當地反映當前市況；增設保證金緩衝額，以涵蓋在假日及周末期間未能向客戶收取額外保證金的風險；僅在收取充足的保證金後才為客戶開立新持倉，並迅速向客戶收取未清償的追繳保證金。

期油ETF暴跌 歐達禮︰投資前應完全了解的金融產品

證監會亦發出了另一份通函，提醒期貨交易所買賣基金（ETF）的管理公司保持警覺，務求在極端市況下以符合投資者最佳利益的方式管理基金。

原油ETF及其他商品期貨ETF是以了解有關風險的投資者作為對象的衍生產品。商品期貨市場極為波動。投資者可能在短時間內蒙受重大虧損，甚或損失全部投資資金，故在買賣這些產品時應審慎行事。

證監會行政總裁歐達禮指，投資者應只買賣他們完全了解的金融產品，而非純粹因相關資產的價值跌至很低的水平便進行買賣。

證監會亦提醒投資者，如以槓桿或保證金方式買賣金融產品，有可能就其持倉在短時間內被追繳大額的保證金，因市場走勢不利於其持倉而被強制平倉，並可能要為任何超出其保證金的虧損負責。

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編輯︰侯景成

