【日本速遞】女性專業人士的Eat Pray Love

當你成為一個旅人,你就很容易會在旅途上遇到同路人。這次,我們在宮古島的一間居酒屋竟然遇上一個來自紐約大都會的女孩Anna。你可以想像得到,在一間環顧四周全部都是亞洲人面孔的居酒屋裏面,Anna這位西方女性是何等突出。不過最突出的莫過是她一口流利日語。當我們還以為她是這兒本地長大的日美混血兒時,她便用流利的英文告訴我們,她如何一點點把日文學習過來。

我們香港人學日文是很有優勢的,畢竟日文文字裏有很多漢字,而且文化也深受中國影響,所以我們無論在學習其語文還是文化,也會比西方人容易上手得多。但是看見Anna,筆者只可以說她真的好厲害!Anna告訴我們,她自己本身是一位在紐約工作的專業會計師。有一份高薪厚職,過着安穩的專業人士生活,每年也會用她辛辛苦苦儲回來的假期,前來宮古島一趟。起初,她這樣做,純粹是宮古島的天然景色吸引。慢慢地,她卻愛上這兒的傳統琉球文化。

在一次偶然的機會下,她一個人誤打誤撞入了這間居酒屋。這間居酒屋的特別之處是老闆每晚也會自己落場玩三綫,自彈自唱。不知為何,他彈奏的三綫音樂令她情有獨鍾,於是Anna決定大膽問他,可不可以收她為徒。老闆是個非常傳統的宮古島人,所以仍然認為老師是高高在上,學生要聽教聽話的。雖然這和Anna所接受的西方教育很不同,但Anna卻非常受落。就是這樣,Anna每年都會來宮古島一次跟他學習三綫。到了晚上,便是Anna把練習的成果表演出來的時刻——Anna需要踏上居酒屋內的舞台和老闆在臺上演出!

旅居宮古島體驗生活

很多人對上台有恐懼,俗稱Stage Fright,但對Anna來說,在舞臺上演出時,她才感覺到自己真正的存在。今年已經是她第九年到宮古島了,原本她只打算來這兒兩星期,現在已經和公司一拖再拖,至今已經留在這裏一個月。她說她深知道今次是要為「To Go Or Not To Go」做一個決定,但到這刻仍不知如何是好,所以想問問我們意見。我們很坦白告訴她,其實喜歡宮古島也不一定要連根拔起,把紐約忘得一干二淨的。何不「旅居」一下,真正長時間體驗當地生活,住得一年半載才作個了斷也未遲。歐美流行入大學前放假一年,讓學生在「Gap Year」去不同地方體驗生活,尋找自己。其實漫長工作生涯中,也可以為自己製造一個「Gap Year」去自己喜歡的地方,盡情探索世界啊!