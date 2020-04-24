【日本速遞】女性專業人士的Eat Pray Love

當你成為一個旅人，你就很容易會在旅途上遇到同路人。這次，我們在宮古島的一間居酒屋竟然遇上一個來自紐約大都會的女孩Anna。你可以想像得到，在一間環顧四周全部都是亞洲人面孔的居酒屋裏面，Anna這位西方女性是何等突出。不過最突出的莫過是她一口流利日語。當我們還以為她是這兒本地長大的日美混血兒時，她便用流利的英文告訴我們，她如何一點點把日文學習過來。

我們香港人學日文是很有優勢的，畢竟日文文字裏有很多漢字，而且文化也深受中國影響，所以我們無論在學習其語文還是文化，也會比西方人容易上手得多。但是看見Anna，筆者只可以說她真的好厲害！Anna告訴我們，她自己本身是一位在紐約工作的專業會計師。有一份高薪厚職，過着安穩的專業人士生活，每年也會用她辛辛苦苦儲回來的假期，前來宮古島一趟。起初，她這樣做，純粹是宮古島的天然景色吸引。慢慢地，她卻愛上這兒的傳統琉球文化。

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在一次偶然的機會下，她一個人誤打誤撞入了這間居酒屋。這間居酒屋的特別之處是老闆每晚也會自己落場玩三綫，自彈自唱。不知為何，他彈奏的三綫音樂令她情有獨鍾，於是Anna決定大膽問他，可不可以收她為徒。老闆是個非常傳統的宮古島人，所以仍然認為老師是高高在上，學生要聽教聽話的。雖然這和Anna所接受的西方教育很不同，但Anna卻非常受落。就是這樣，Anna每年都會來宮古島一次跟他學習三綫。到了晚上，便是Anna把練習的成果表演出來的時刻——Anna需要踏上居酒屋內的舞台和老闆在臺上演出！

旅居宮古島體驗生活

很多人對上台有恐懼，俗稱Stage Fright，但對Anna來說，在舞臺上演出時，她才感覺到自己真正的存在。今年已經是她第九年到宮古島了，原本她只打算來這兒兩星期，現在已經和公司一拖再拖，至今已經留在這裏一個月。她說她深知道今次是要為「To Go Or Not To Go」做一個決定，但到這刻仍不知如何是好，所以想問問我們意見。我們很坦白告訴她，其實喜歡宮古島也不一定要連根拔起，把紐約忘得一干二淨的。何不「旅居」一下，真正長時間體驗當地生活，住得一年半載才作個了斷也未遲。歐美流行入大學前放假一年，讓學生在「Gap Year」去不同地方體驗生活，尋找自己。其實漫長工作生涯中，也可以為自己製造一個「Gap Year」去自己喜歡的地方，盡情探索世界啊！