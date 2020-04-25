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【中小企教室】Google Meet多人網上會議　免費使用至9月30日

科技 12:00 2020/04/25

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Google Meet屬於G Suite內其中一個功能，是從Google Hangout延伸出來的的企業版視像會議服務，目前免費應用至2020年9月30日。

Zoom連環爆出安全漏洞，包括私隱外洩、駭客入侵等問題揮之不去，引起大眾關注網絡安全。新冠肺炎疫情未遏，不少企業仍實施在家工作，舉行視像會議時，想既免費又安全，還有什麼取代方案呢？本文將介紹簡單易用的Google Meet，Step by Step教路如何使用，希望各大中小企能善用科技，度過這段艱難時刻！

Google Meet屬於G Suite內其中一個功能，是從Google Hangout延伸出來的的企業版視像會議服務。Google Meet主要分為4大版本，包括：

1.G Suite教育版

2.G Suite Basic

3.G Suite Business

4.G Suite Enterprise以及G Suite Enterprise教育版

【在家工作】視像會議選擇多　Google Meet 急起直追日吸200萬新用戶？

【挑戰Zoom】Google Meet新增4功能　視像顯示增至16人

參與會議人數方面，前3個版本最多100人，Enterprise客戶則達250人。不過，因應疫情需要，Google已免費開放進階版功能予一般用戶使用，包括最多可召開250人的視像會議、可以讓同一個網域下10萬人的直播、錄影功能等，至2020年9月30日止；原先以上功能要G Suite的Enterprise版本才能擁有，每位用戶每月需支付25美元。

主要賣點有5個，包括免安裝加入會議、加密傳輸資料、簡單易用只須將連結分享給邀請對象、遠端分享螢幕畫面，以及具高兼容性，可直接將會議加入Google日曆活動。會議參加者想用Google Meet，並不需要G Suite帳號；但如果是會議主持人，就必須先作免費登記【按此】。

會議發起人必須先登場G Suite帳號。

步驟一：

用家只在PC登入網站【按此】並建立「加入或發起會議」即可，至於流動平台如Android和iOS手機，則要先安裝Google Meet【按此】。

步驟二：

點選「加入或發起會議」後，無論是自訂會議名稱或者將欄位留空，系統仍會自己建立會議代碼。值得注意的是，目前名稱只接受英文字、數字、橫線等，不接受輸入中文。

【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學

【在家工作】Zoom以外的選擇　Home Office會議取代軟件大集合

在Meet網站上點選「加入或發起會議」。如果將會議連接Google日曆活動，便可排列出時間表，非常方便。

會議名稱可自訂，留白亦可。

點選「立即加入」將取得會議代碼。

連結的「/」後是會議代碼，受邀參加者即使沒有G Suite帳號，也能藉此直接加入會議。

步驟三：

點選「立即進入」後，便取得會議分享連結。如要將其他使用者加入會議，有3個做法：

1.按下「複製會議參加資訊」圖示 ，邀約參加的對象，直接點選網址連結即可加入；

2.按下「新增成員」圖示，輸入邀約對象的Gmail，按下傳送邀請即可；

3.同樣是選擇「新增成員」，輸入電話號碼也可進行會議邀請。

Google Meet畫面的平鋪模式，現可同時顯示16人，比起原本只能顯示4個人的視像會議，進步不少。

用家可點選版面配置，決定如何展示螢幕及帳戶資訊。

用家亦可一邊分享簡報或螢幕畫面、一邊開會，或使用Google Jamboard互動白板交流，如果不想出聲，Meet也有文字對話視窗進行對話。

亦可使用Google Jamboard互動白板，增加演說方式。

Google Meet亦支援手機使用。

責任編輯：姚慧儀

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