【疫市創業】90後疫市裸辭　製口罩圓創業夢

▲ 來自生物科技、微生物學領域的本地90後科研人郭政熹，在疫境中下定決心裸辭，實現內心一直期盼的創業夢。究竟是甚麼驅使他疫市裸辭？

疫情來襲令不少行業商家面臨營運危機、打工仔遭裁員及減薪等消息不絕於耳。來自生物科技、微生物學領域的本地90後科研人郭政熹，卻在疫境中下定決心裸辭，實現內心一直期盼的創業夢。他兩個多月前開始籌備自家生產醫療衞生用品，創立科技公司「智研醫學（Avant Science）」，由製造口罩起步，協助港人抗疫。究竟是甚麼驅使他疫市裸辭？

早於在學期間已希望成立醫療衞生用品科技公司，惟一直未敢踏出第一步。不過自去年底內地爆發新冠肺炎的消息傳出，本地市場的口罩需求大增，衍生不少產品質素參差、炒賣等情況，所以催谷了我與數名擁有相近學科背景及志同道合的朋友，一同加入生產本地抗疫用品戰綫。

各地對口罩、防護衣、手套及消毒物資等需求大增，不少企業相繼加入生產抗疫物資。郭政熹認為，過去香港過度依賴海外及內地進口這些產品，供應遠遠追不上需求，反映本地生產亦有頗大商機。所以在今年2月開始於葵涌設立廠房，冀生產自家製口罩予市民解燃眉之急。

首要重任是要紓緩口罩供應緊張及質素參差情況，未來則計劃生產醫療防護裝備、消毒用品，支援醫護人員。預計8月開始準備製作防護裝備（PPE）計劃。

重視原料採購 保障產品質素

該初創花約兩個月時間，由設廠建立無塵間、購入生產口罩儀器、檢測儀器等，共投入超過400萬元。

▲ 該企目前於本港設有一條口罩生產綫，每日製造6萬至8萬個口罩。並預計月底再增設一條生產綫，每日可製造達12萬至16萬個口罩。（曾耀輝攝）

他又分享，與團隊數名成員恰好都是從海外畢業後回港工作，並從事生物科技研究，所以對於病毒、微生物及物料等均有基本知識。以他為例，就是選修生物科技及微生物學，並在兩年多前加入本地科學園科企工作。

事實上，日前已陸續有本地商家選擇開設口罩生產綫自救，他坦言，因為是首次創業，團隊中缺乏具有開廠設立生產綫經驗的人才助力，面對重重困難。他分享稱：

原來在生產口罩的過程中，細至如闊度大小、口罩耳帶的舒適度均需考慮，必須要持續找人試用並提供反饋改善。有些耳帶材質易斷，有些戴得太久會令人耳朵疼痛。所以在原料採購及品質管理方面十分重要，團隊需要在短時間內學會仔細熟讀指引、如何選購檢測儀器、建設無塵間等，以保障自家產品質素。

他認為這對增加用家選購信心之餘，亦長遠有助建立品牌口碑。

▲ 其廠房內除設無塵間外，還有檢測設備包括血液穿透、阻燃測試儀等，作內部測試。另作第三方檢測，包括進行美國採用的「ASTM」以及歐盟採用的「EN 14683」等規格測試。（曾耀輝攝）

▲ 他提到，其口罩原材料早前已送到台灣紡織綜合研究所進行ASTM測試，證實達ASTM標準第一級（Level 1）。同時通過香港標準及檢定中心（STC）檢測，證明符合生產衞生標準。（曾耀輝攝）

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首批2萬盒口罩 本月底網售

有關首批口罩開售，他表示會於本月底前以現貨形式，在網上先向公眾開售。每盒港產口罩50個，定價約125元。郭預計，首批口罩開售設1萬個名額，每人限購兩盒。並將於Facebook專頁「Avant Science Company」更新有關購買及口罩生產資訊詳情。而上述提及的所有產品測試證明，亦會上載至專頁予公眾參考，令公眾更安心購買。

貫徹可持續發展 研更多醫療新品

鑑於疫症爆發後本港口罩供不應求，可重用口罩需求變得殷切，如香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）日前就研發可循環再用口罩，並於香港製造，以紓緩進口醫療物資短缺情況。雖然該公司以生產口罩作為踏足市場的第一步，但他分享稱，長遠將以可持續發展的理念及創新技術，繼續研發更多不同類型的醫療用品。將會夥拍不同專家及行業商家等，一同推出新產品。

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記者：張寶燕