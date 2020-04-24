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【科技一周回顧】新iPhone SE上手玩　世衛等抗疫組織遭入侵

科技 20:00 2020/04/24

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【新iPhone】新iPhone SE上手玩　Touch ID手感居然不同了！（有片）

蘋果史上最平價手機iPhone SE 2020終在今（24日）正式出貨喇！相信各位果粉均對此款手機相當好奇，到底被譽為「換了處理器的iPhone 8」的iPhone SE，與iPhone 8又有什麼不一樣，就讓記者立刻搶先為你實測一下！

＜＜iPhone SE Plus傳2021年中推出　採側面指紋識別

＜＜【新iPhone】iPhone SE 2020正式開賣！　實測訂購流程紅色最好賣？

2.【新冠肺炎】紐約州長允許公民Zoom舉辦結婚儀式

視像會議平台隨著新冠肺炎疫情爆發，成為不少人的新寵，無論是上班開會，或是上課學習，都會用上視像會議平台。近日紐約州州長Andrew Cuomo就宣布，允許紐約公民透過視像會議平台辦結婚儀式，以及獲取結婚證明。

3.世衛等抗疫組織遭入侵　洩露25,000個電郵及密碼

據《華盛頓郵報》報道，監控網絡極端主義和恐怖組織的SITE團體發現，有不知名人士洩露國際抗疫組織的電郵和密碼。SITE發表報告顯示，被洩露電郵和密碼的組織主要來自美國國家衛生研究院（National Institutes of Health），一共有9,938宗。美國疾病管制與預防中心（CDC）佔6,857宗。世界銀行和世衛分別佔5,120宗及2,732宗。

＜＜網民向Elon Musk請求　望Tesla加入視像通話功能

＜＜蘋果電郵App存漏洞　黑客可盜取手機資料

＜＜【科技抗疫】全球疫苗「競賽」　以色列夏天展臨床測試

4.【科技抗疫】瑞士研生物感測器　檢測空氣中的肺炎病毒

新冠肺炎疫情持續，瑞士研究人員近日成功研發生物感測器（Biosensor），能檢測空氣中引致新冠肺炎的冠狀病毒「SARS-CoV-2」（嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒二型），可即時監測車站、機場及醫院等人流密集的場所，亦可成為病毒感染臨床診斷的一個替代方法。

責任編輯：李寶如

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