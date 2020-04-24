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鄭志剛下月任新世界行政總裁 女性董事比例增至25%

金融經濟 17:10 2020/04/24

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新世界發展 （00017） 公布，執行副主席兼總經理鄭志剛，將改任為執行副主席兼行政總裁，集團同時委任黃少媚及趙慧嫻為執行董事，所有變動均於5月1日生效。

新世界行政總裁一職一直沿空，鄭志剛父親鄭家純則為新世界主席。

鄭志剛於2007年3月出任新世界執行董事，2012年3月任執行董事兼聯席總經理，2015年4月改任為執行副主席兼聯席總經理，並於2017年3月改任為執行副主席兼總經理。今次鄭志剛出任行政總裁，與全面接棒新世界僅一步之遙。

委任黃少媚及趙慧嫻為執行董事

新世界指，兩名女性董事加入後，新世界董事會的女性成員比例，將增至25%，為本港主要地產發展商中最高，也高於恒生成分股的13.6%及內地的9.63%。

鄭志剛指，相信兩位女性成員加入董事會，憑藉她們在不同領域的專業知識及豐富經驗，可為集團的未來持續發展帶來重大貢獻，而淡化職場性別差異及推動女性領導力是全球領先企業的大趨勢，引入更多女性成員能為董事會的決策帶來更多元的角度及觀點，提高決策效率和管治水平。

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