治新冠肺炎新藥測試失敗 瑞德西韋與一般治療無大分別

▲ 世界衛生組織的報告外洩，指美國藥廠吉利德研發的瑞德西韋，於中國進行的臨床試驗結果差，無法改善新冠肺炎患者的病情。

全球的新冠肺炎疫情嚴峻，全球已突破270萬人確診。外界憧憬特效藥或疫苗研發成功。但世界衛生組織的報告外洩，指美國藥廠吉利德（Gilead，美︰GILD）研發的瑞德西韋（remdesivir），於中國進行的臨床試驗結果差，無法改善新冠肺炎患者的病情。但吉利德反駁試驗因參與人數不足而提前結束，無法作定論。

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根據世衛錯誤上傳的報告，吉利德於中國安排237名新冠肺炎患者作測試，其中158人服用瑞德西韋，另外79名患者則接受安慰劑的標準治療。結果顯示兩組患者的康復時間無分別。研究進行一個月後，13.9%服用瑞德西韋的患者死亡，12.8%接受標準治療的患者死亡，死亡率相當接近，服用瑞德西韋的患者死亡率甚至更高。

但吉利德表示，認爲該研究結果出現錯誤表述，目前尚無定論。該公司指，由於研究其後的參與患者數量不足，已提前結束，在統計上並無意義。吉利德又指，目前數據趨勢表明瑞德西韋有潛在益處，尤其針對患病初期接受治療的患者。

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世衛其後表示，報告遭錯誤上傳到網上，有關文件仍處於同行評審階段，正在等待最終版本，該組織於發現後已即時刪除。

芝加哥大學醫學院早前就瑞德西韋展開臨床測試，結果顯示，大部份患者的發燒及呼吸道徵狀都迅速康復，更於一周內出院。

美國總統特朗普（Donald Trump）也曾稱讚，瑞德西韋與治療瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）治療新冠肺炎的效果令人鼓舞。

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