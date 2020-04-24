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CCL七大指數齊升　中原：樓價有止跌跡象

股樓投資 18:19 2020/04/24

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本港疫情轉趨穩定，樓市成交逐漸回升，更彷彿有止跌跡象。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報175.68點，按周升0.47%，創兩個月新高。值得留意的是，七大指數更齊齊上升，是相隔5周後再次出現。

中原研究部高級聯席董事黃良昇說，復活節長假期成交持續，樓價走勢有望出現變化，對CCL的影響將於未來數周反映。除了CCL回升，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass也按周升0.61%，最新報178.46點。CCL（中小型單位）則報176.30點，按周升0.54%，創8周新高。至於CCL（大型單位）報172.45點，按周升0.06%。

中原：樓價正累積上升動力

分區樓價方面，卻非一致上升。港島CCL Mass報184.10點，按周升0.89%；九龍CCL Mass報174.29點，按周升0.81%；新界東CCL Mass報189.85點，按周跌0.03%；新界西CCL Mass報159.83點，按周升0.46%。黃良昇說，四區指數三升一跌，近6周出現3次，顯示樓價正累積上升動力。

疫市再現新高成交

事實上，近期各區也見破頂成交，惟以頂層，又或特色單位為主。舉例說，荃灣大窩口昇柏山頂層戶，實用面積1,312平方呎，剛以2,200萬元易手，造價創屋苑新高。此外，將軍澳海天晉1座高層A室連天台特色戶，實用面積1,586平方呎，另連1,460平方呎天台，剛以5,350萬元易手，實呎33,733元，創區內二手呎價新高。

不過，樓價是否真的見底回升，仍要時間觀察，始終今次疫情全球肆虐，香港作為外向型經濟體，相當依賴中國和海外市場去復蘇。因此，即使本地疫情轉趨穩定，香港經濟短期內也難好轉，樓價自然易跌難升。

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撰文 : 柳家平

二手市場 樓價 CCL

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