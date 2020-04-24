企債在拋售潮中價值顯現

新冠病毒(COVID-19)疫情令債券市場繼2008年金融危機以來再度出現難得一遇的估值，隨着美國聯儲局為回購市場提供幾乎無限量的支持以增加市場流動性，加上美國國會通過規模達2萬億美元的刺激經濟方案，致力緩和封城及企業停擺對經濟造成的衝擊。目前是適當時候剖析企債市場波動的因素以及其投資價值。

隨着新冠肺炎擴散情況日趨嚴重，股票市場及其他風險資產在極短時間內遭顯著拋售：標爾500指數由今年2月19日的歷史高位急挫，在短短一個月內下跌超過30%。風險資產的重挫情況不難解釋，當正值市場上部分資產因受到預期利好的因素而估值過高，而投資者在一夜之間對市場失去信心後，股票及其他風險資產便會遭拋售，這實屬意料之內。

然而，投資者急於沽售股票並非為了轉倉至較安全的高評級債券，而是希望把任何易於出售的持倉套現。事實上，相對於股票，優質債券可能是較容易出售的資產。當時大部份美國國庫債券截至2月份仍錄得升幅，因此希望套現的投資者會出售高評級債券，而非沽售股票持倉以鎖定虧損。這種急於求售的心態，是在股市錄得最大跌幅的數天後導致美國國庫債券孳息率上升的原因之一；當時無論大型或散戶投資者均拋售投資，爭相減持。

目前所見，企業債券市場的多個範疇均出現信貸曲線倒掛的情況，短期高評級債券的息差高於較長期而質素較低的債券。這情況過往幾乎從未出現，主要反映金融體系的流動性短缺：大量投資者同時爭相平倉，而且他們往往沽售同一類持倉。我們相信，價格錯位的情況將開始緩慢調整，但這將會是一個漫長的過程。

優質短存續期債券的定價主要反映市場的技術因素，而非基本因素。摩根大通最新的一項預測顯示，約3.5%的投資級別企業債券或會在未來數月被降級。雖然這個比例並不算小，但也意味96.5%企業債券將能抵禦這次市場震盪，而評級不會被下降。我們的分析顯示，若在該等息差水平買入投資級別企業債券，幾乎總能夠在未來一年取得優於美國國庫債券的表現。

現時的市場動態已完全改變，實力穩健而且基本因素良好的發行人僅提供極低的孳息率。我們發現，企業債券市場已展現價格吸引的機會，不論是投資級別和高收益債券，以至機構按揭抵押證券市場，我們都認為已提供優秀的相對價值。雖然市場料在未來數周將會更為波動，但聯儲局正竭盡所能，支持市場保持穩健和正常運作，而估值現時已跌至十年一遇的水平。若待市場完全回穩時才重新入市，往往是為時已晚。