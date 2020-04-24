【口罩供應】本地口罩生產資助計劃　20條生產線全數批出

新冠肺炎疫情持續，本港口罩需求殷切。商務及經濟發展局今日（24日）公布，在本地口罩生產資助計劃下批出餘下7條生產線，連同早前已獲批資助的13條生產線，資助計劃下的20條生產線名額已全數批出。

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當局指，香港生產力促進局確認在獲批公司中，有兩家剛從認可實驗室取得測試報告，證明其生產的口罩達到ASTM F2100第一級的防護標準。當政府與這兩家公司簽訂資助協議並確認其符合其他相關要求後，預計可於5月開始逐步向政府供應口罩。

其他獲批的生產線的全面投產和向政府供貨日期需要稍後才陸續展開，部分申請者的擬定投產和供貨日期有所推延，主要是因為全球口罩短缺，各地企業都爭相設立口罩工廠，並紛紛在近期把口罩樣本送往外地認可實驗室進行認證，以至認證所需的時間較平常為長。因應客觀因素，政府會根據計劃指引，容許仍在等候其口罩認證測試報告，未能在預計目標日期前向政府供貨的獲資助公司，申請延期，最多1個月。

全線投產後 料每月有815萬口罩供本地市場

兒童口罩供應方面，邱商務及經濟發展局局長邱騰華指,政府內，例如教育局和衞生署等對兒童口罩亦有需求，政府會在獲批的20條生產線中，邀請5間獲批兩條生產線的公司提交建議，將其第2條生產線用作生產兒童口罩。政府會按各公司所建議的生產量、供應日期和價錢等因素資助1條生產線製造兒童口罩，其餘19條會生產成人口罩。

根據資助計劃，獲資助生產線取得口罩認證後，要在每月向政府供應200萬個口罩後，方可將餘數推出本地市場銷售，惟不可出口。在整個合約期內亦不得以獲政府資助作為招徠。政府預計所有20條獲批資助的生產線全面投產後，每月合共可向政府供應3455萬個口罩，另有餘數815萬個口罩供應本地市場。

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責任編輯：蘇穎琪

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