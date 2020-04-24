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【新iPhone】香港寬頻推新iPhone SE上台優惠　月費88元有得出機

科技 17:00 2020/04/24

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本地有電訊商於今（24日）發售新版iPhone SE，更推出買機上台月費優惠，用戶可以最低價錢入手。

蘋果（Apple）新一代 iPhone SE正式開售，稱為史上最平價的iPhone手機，相信已吸引不少用戶轉機。本地有電訊商於今（24日）發售新版iPhone SE，更推出買機上台月費優惠，用戶可以最低價錢入手。　

本地流動電訊商香港寬頻推出買機上台優惠，只要登記指定無限本地數據計劃的用戶，可以每個月88元的月費計劃買機，現有客戶最多享有250元折扣優惠，有興趣者可到官網瀏覽詳情。

<<【新iPhone】新iPhone SE上手玩　Touch ID手感居然不同了！（有片）

<<【新iPhone】iPhone SE 2020正式開賣！　實測訂購流程紅色最好賣？

新版iPhone SE內置A13 Bionic處理器，支援Wi-Fi 6等高級設置， 配備4.7吋HD屏幕以及1,200萬像素廣角鏡頭，可拍攝4K影片，支援人像模式及景深效果。iPhone SE 2020設有黑色，白色及紅色，配有64GB、128GB 和 256GB共3款容量選擇，價錢分別為3,399元、3,899元及4,699元。

責任編輯：李寶如

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