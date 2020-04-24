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【阿里巴巴股價】阿里巴巴失200關　突然驚孫正義大手沽貨？

金融經濟 17:06 2020/04/24

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阿里巴巴登陸香港後，股價高見227.4元。

阿里巴巴 （09988） 跌穿200元關口，投資市場隨即充滿戒心，阿里巴巴的最大負面消息目前只有1個，便是大股東軟銀的孫正義要沽貨。市場預期，日本軟銀集團以及願景基金投資失利，投資WeWork等錄得巨額虧損，而且有份投資的中東資金，目前正受低油價困擾，更令軟銀的資金壓力大增，市場正憂慮會隨時出貨。

【阿里巴巴】軟銀15年首錄虧損 急需沽阿里股票救火？

軟銀正式放棄入股WeWork 涉資234億元

不過，軟銀日前仍傳出投資共享單車業務，顯示出錢投資的活動仍持續。

軟銀、聯控傳11億投資滴滴出行共享單車業務

軟銀共持有約53.9億股阿里股份，持股比例約25.2%，為阿里巴巴最大股東。

據彭博早前報道，軟銀正計劃出售140億美元（約1085億港元）的阿里巴巴集團股份。但市場仍未清楚沽售時間，惟有據股價表現來判斷，若阿里巴巴沽空突然大增，反映有部份投資者已「觀察」到消息，先行沽空，等股份下跌後，再平倉獲利。

另外，是股價相比騰訊 （00700） 及外圍科技股的跌幅大增，而當日未有特別負面的壞消息傳出，便是這終極壞消息的端倪。

不過，當孫正義沽出部份持股後，預期將消化這終極壞消息，有利股息在調整後向上，另外亦要留意疫情對阿里業績的影響。

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編輯：譚志偉

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） WeWork
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