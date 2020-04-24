【美國疫情】財政部下令巨企回水 歸還中小企貸款

▲ 美國政府要求大公司歸還薪酬保障計劃款項，財政部長姆欽早前指，計劃非為上市公司而設。

新冠病毒疫情下，美國大批上市公司申請華府針對中小企的超低息貸款，致近3萬億港元額度快速用光，迫切需要這筆錢的中小企反拿不到。事件令美國社會群情洶涌，財政部正式宣布，涉事大公司須於5月7日前歸還款項。

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美國財政部就助中小企的薪酬保障計劃（Paycheck Protection Program，PPP）發出新指引，指貸款申請人需真誠地（in good faith）符合條件，即絕對需要申請貸款以繼續經營，須將有無其他融資途徑等因素納入考量。

指引明言，有可觀市值的（with substantial market value）上市公司，有方法從市場籌措資金，不太可能（unlikely）符合所要求的真誠條件。

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財政部促公司做好準備，審批機構將要求解釋依據，但任何在指這次指引發出前，已獲批款項的公司，若在5月7日前交還，會被視為符合真誠條件。換言之，解釋不到自己有迫切需要的大公司，須於2周內回水。

美國政府未有公開名單，但上市公司須向證監申報，傳媒追查下，涉事公司名稱不斷曝光，事件引起的社會壓力太大，不少公司在指引公布前，已宣布會歸還款項。款項會回到PPP計劃中。

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惟有經濟學家指，華府這項政策本身，亦有一些問題，相關描述未清晰表明是針對中小企。他稱講起細企業，一般人會認為是員工不多的小零售店，但據PPP的標準，絕大部分美國公司都是小企業。

這要多得強力的政治遊說，令政府同意放寬申請資格，飲食業或酒店業集團，只要每個營業點的員工人數，不多於500人，都符合申請資格。

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記者：林建忠

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