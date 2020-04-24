九倉置業預警中期見紅 收租股嚴冬未過

九倉置業 （01977） 周五中午發盈警，預期今年上半年業績見紅。事實上，新冠肺炎疫情重擊本港零售業，擁有高檔商場海港城的九倉置業績繼去年下半年後續見紅，市場並不意外，其盈警正啟示本地收租股嚴冬未過。

九倉置業表示，由於極端市況不利於集團的投資物業和酒店，並可能導致集團的投資物業和酒店錄得未變現重估虧損，集團預期截至今年上半年將得虧損，相對去年同期則錄得純利近70億元。

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連續兩個半年業績見紅

事實上，集團去年下半年已見紅。2019年去年全年業績遜預期，全年純利按年跌78.2%至39.28億元，由於2019年上半年已錄得69.89億元，即反映下半年錄得逾30億元虧損。主要受累本地社會事件導致內地旅客急降，本地零售市場受重創，九倉置業於2019年下半年錄得物業重估虧損76億元，令期內業績見紅。

九倉置業盈警反映，集團將連續兩個半年錄得業績見紅，並預期困境至少要延至6月份。

「金蛋」海港城租金收入續跌

零售低迷，在九倉置業的租金收入上直接反映，從去年全年業績中披露，集團的「金蛋」海港城，去年全年商戶零售銷額按年跌23%；而去年第三季營業額分成租金大跌49%，第四季更跌 78%。第四季海港城商場租金收入下跌12%。

事實上，本地社會運動外，去年底再添冠狀肺炎疫情，令本地零售再受打擊。本地2月份的零售額跌按年44%，創歷來最大跌幅，亦是連續13個月下跌，反映零售嚴冬仍未過，本地收租股逆境料持續。

派息方面，九倉去年下半年的業績已明顯轉弱，集團即減派息，全年計按年每股減3%。

疫情未過，零售續低迷，收租股將面臨空置率上升、租金重整令租值有下行的風險，將打擊板塊的業績及派息。

責任編輯：錢家鋒

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