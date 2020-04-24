日清食品拓即食鮮切蔬菜業務　涉資700萬元

▲ 日清食品的即食鮮切蔬菜生產線將設置於集團位於大埔工業邨的冷凍食品廠內，預計12月投入生產。

日清食品 （01475） 公佈，集團將在香港建立旗下第一條即食鮮切蔬菜（預先包裝）的生產線，涉資約700萬元。有關生產線將設置於日清位於大埔工業邨的冷凍食品廠內，預計12月投入生產。管理層稱，隨消費者對健康意識的增強以及將來業務持續發展，日清食品擬會進一步投資以擴大相關業務。

董事長及首席執行官安藤清隆先生，集團將善用日本最先進的生產和管理專業技術來開發即食鮮切蔬菜業務，目標是為健康意識日益增強的消費者帶來健康、新鮮、美味，而且方便又價錢合理的選擇。憑藉日清生產和銷售即食麵、零食和冷凍食品的資源和專業知識，相信這新的即食鮮切蔬菜業務將會擴大集團的產品組合及客戶群，進一步增加收入來源和提高整體競爭力。

日清核心品牌包括「合味道杯麵」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」和「福」。集團亦積極發展其他非即食麵業務，包括「Kagome」蔬菜汁、「日清湖池屋」薯片、薯條、穀物麥片，以及分銷業務。

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