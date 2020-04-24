【新冠肺炎】疫情下惡意網址爆現　詐騙域名數量飆升逾7倍

▲ Palo Alto Networks威脅情報團隊Unit 42的研究人員發現，自2月初以來，與新冠肺炎相關的惡意域名註冊量大增。

新型冠狀病毒全球繼續蔓延，疫情相關話題極受關注，但網絡犯罪分子亦以此為誘餌發動攻擊牟取利益。Palo Alto Networks威脅情報團隊Unit 42的研究人員發現，自2月初以來，與新冠肺炎相關的惡意域名註冊量大增。

根據Google搜尋趨勢和情報團隊的流量日誌，發現用戶對新冠肺炎相關話題的關注度暴增。2月到3月之間，與新冠肺炎相關的域名註冊量日均增長656%。同期，涉及惡意軟件和網絡釣魚惡意域名註冊則增加569%；包括欺詐、非法開採加密貨幣，以及涉嫌與惡意網址有關或使用防彈主機（Bulletproof hosting）的「高風險」的域名註冊更大增788%。

截至3月底，已發現116,357個與新冠肺炎相關的新註冊域名，當中2,022個為惡意域名，40,261個為「高風險」域名。根據域名的Whois信息、DNS記錄和屏幕截圖分類進行分析以檢測註冊活動，發現許多域名被惡意註冊並轉售牟利，當中一大部分被用於典型的惡意活動，或用於銷售短缺商品的詐騙網店。

利用恐懼心理 恐嚇購買產品

其他濫用新冠肺炎疫情的典型惡意行為還包括：域名載有惡意軟件、釣魚網站、欺詐網站、惡意廣告、加密貨幣開採，以及用於提升不道德網站搜索排名的黑帽搜索引擎優化（Black Hat SEO）。

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該團隊亦檢測到許多使用新註冊域名的網店不僅試圖欺騙用戶，更有一類銷售手法極為不良的域名群組利用用戶對新冠肺炎的恐懼，進一步恐嚇他們購買其產品。此外，亦發現一組以新冠病毒為主題的域名正使用高風險的JavaScript提供網域寄放服務，而這些JavaScript可能隨時會將用戶重新定向到惡意內容。

該公司建議，大眾應加倍提防任何以COVID-19為題的電郵或新註冊網站，不論該電郵或網站聲稱擁有疫情資訊、測試工具還是治療方法。用戶亦要特別留意域名的合法性和安全性，例如確保域名是合法域名（例如： google [.] com VS g00gle [.] com），而且瀏覽器的地址欄左側有「鎖」的圖示，確保有效的HTTPS連接。

對於任何以COVID-19為題的電郵都應該採取謹慎一致的措施：查看發件人的電郵地址，因為不正當的電郵往往並非從熟悉的發件人發送、地址拼寫錯誤或過份冗長，或其內容是隨機出現的字符。

責任編輯：李彥煒

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