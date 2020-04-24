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【新冠肺炎】意大利聯署向華索賠　擬向中國索償逾1000億歐元

環球政經 18:01 2020/04/24

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新冠肺炎疫情全球爆發，繼美國密蘇里州就疫情入稟向中國政府索償後，意大利消費者權益保護協會（Codacons）亦發起聯署，考慮在美國法院起訴中國。意大利非營利組織「歐洲一體」（Oneurope）也帶頭發起向中國政府求償的聯署行動，計劃集體向中國政府索償，料50 萬人參加，索償金額或超過1,000億歐元（約8,340億港元）。

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據意大利通訊社Adnkronos報道，意大利消費者權益保護協會（Codacons）主席里恩齊（Carlo Rienzi）表示，由於意大利的消費者保障法例不完善，故正與美國法律公司研究，擬在美國提出訴訟，讓全世界都可以參與。

報道又指，意大利非牟利組織「歐洲一體」（Oneurope）帶也頭發起向中國政府求償的行動，計劃負責人裴洛尼（Ferdinando Perone）表示，根據國際健康規約，任何國家發生重大流行病疫情，必須在24小時內向世界衛生組織通報，中國政府沒有做到這一點，因此中國當局該負的責任非常明確。

要求向中國政府賠償的聯署網站已開放，裴洛尼指，網站計劃在4、5月籌集聯署，6月訴諸法律行動。他估計，將有逾50萬人參與聯署，向中國索價的金額可能超過1,000億歐元，折合約8,340億港元。

意大利酒店同樣提告

另外，據意大利最大商業報24小時太陽報（Il sole 24 Ore）報道，位於意大利北部的滑雪勝地柯蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo）一家近兩百年歷史的四星旅館「郵務飯店」（Hotel De La Poste），因疫情取消了原在當地舉辦的高山滑雪世界盃決賽，令酒店蒙受巨大損失，故已向意大利法院提出對中國衛生部的賠償訴訟。

撰文 : 鄺庭芳

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