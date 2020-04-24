【生物科技】康方爆升5成信達升逾6% 資金捧生物科技股

▲ 信達生物今日公佈旗下藥物新適應症上市申請獲受理，2.7億資金追入熱炒，股價升逾6%。

康方生物 （09926） 掛牌首日獲23億資金熱炒，股價急升逾5成，帶摯生物科技股份投資氣氛，資金炒作個別股份消息，信達生物 （01801） 今日曾升逾1成，全日升6.3%，成交2.7億元；復宏漢霖 （02696） 升5.4%，成交1012萬元。

信達今日公佈，旗下PD-1抑制劑「達伯舒」 （信迪利單抗注射液）聯合「力比泰」 （注射用培美曲塞二鈉）和鉑類，用於非鱗狀非小細胞肺癌一線治療的新適應症申請正式獲藥監局受理。

信達「達伯舒」去年已獲批上市，首年銷售額超過10億元人民幣。券商瑞信表示，「達伯舒」首年銷售表現勝預期，上調信達目標價9%至41.5元。信達生物創辦人、董事長、首席執行官俞德超早前接受本報專訪曾表示，料「達伯舒」今年銷售將更勝去年。

復宏漢霖則宣布，位於上海市徐匯區的生物藥生產基地（「徐匯基地」）順利通過歐盟針對HLX02（注射用曲妥珠單抗）的原液 （DS）及制劑（DP）的GMP核查，獲發GMP證書，意味該款藥物獲歐盟營銷授權申請（MAA）批准後即可在歐盟上市。

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編輯：陳健婷