  • 21°C
香港時間 : 2020424日 (五) 17:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【生物科技】康方爆升5成信達升逾6% 資金捧生物科技股

金融經濟 16:17 2020/04/24

分享：

信達生物今日公佈旗下藥物新適應症上市申請獲受理，2.7億資金追入熱炒，股價升逾6%。

康方生物 （09926） 掛牌首日獲23億資金熱炒，股價急升逾5成，帶摯生物科技股份投資氣氛，資金炒作個別股份消息，信達生物 （01801） 今日曾升逾1成，全日升6.3%，成交2.7億元；復宏漢霖 （02696） 升5.4%，成交1012萬元。

信達今日公佈，旗下PD-1抑制劑「達伯舒」 （信迪利單抗注射液）聯合「力比泰」 （注射用培美曲塞二鈉）和鉑類，用於非鱗狀非小細胞肺癌一線治療的新適應症申請正式獲藥監局受理。

信達「達伯舒」去年已獲批上市，首年銷售額超過10億元人民幣。券商瑞信表示，「達伯舒」首年銷售表現勝預期，上調信達目標價9%至41.5元。信達生物創辦人、董事長、首席執行官俞德超早前接受本報專訪曾表示，料「達伯舒」今年銷售將更勝去年。

復宏漢霖則宣布，位於上海市徐匯區的生物藥生產基地（「徐匯基地」）順利通過歐盟針對HLX02（注射用曲妥珠單抗）的原液 （DS）及制劑（DP）的GMP核查，獲發GMP證書，意味該款藥物獲歐盟營銷授權申請（MAA）批准後即可在歐盟上市。

相關文章：

【最賺錢新股IPO】康方生物首掛半日升47%　1手勁賺7620元

復宏漢霖擬申請科創板上市 或為第三家「H+科創板」生物科技公司

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：陳健婷

香港股票 百洋股份（深：002696） 復宏漢霖－Ｂ（02696） 信達生物－B（01801） 康方生物－B（09926） 生物科技股

上一篇文章

【熊市反彈】投機錢五窮月前走佬　環球股票本周走資542億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

油價再彈24%道指升39點納指倒跌　夜期收市升47點（不斷更新）
油價再彈24%道指升39點納指倒跌　夜期收市升47點（不斷更新）
恒生指數跌145點成交續縮　騰訊U盤跌1.3%（不斷更新）
恒生指數跌145點成交續縮　騰訊U盤跌1.3%（不斷更新）
【期油ETF】3175發行單位單日增44%　大戶齊搬50億入場輸剩21億（第二版）
【期油ETF】3175發行單位單日增44%　大戶齊搬50億入場輸剩21億（第二版）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【中行股價】中國銀行受累「原油寶」事件下跌　現價股息率達7.4厘吸引「千人操」入貨
【中行股價】中國銀行受累「原油寶」事件下跌　現價股息率達7.4厘吸引「千人操」入貨
【原油寶】中行煞停原油寶交易 投資者控訴未能平倉錄巨虧
【原油寶】中行煞停原油寶交易 投資者控訴未能平倉錄巨虧