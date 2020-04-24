【轉數快】疫市帶動首季日均交易增6成　FPS累計交易額破萬億

▲ 金管局高級助理總裁劉應彬

疫情下市民減少外出，直接帶動電子交易。金管局高級助理總裁劉應彬表示，快速支付系統「轉數快」首季使用量急增，3月份平均每日處理26.7萬宗交易，每日平均交易宗數較12月大增60%；單季新增登記戶口達65萬個，按季增30%。

劉應彬在網誌撰文表示，「轉數快」至今已錄得逾460萬個登記，處理超過6,500萬宗交易，涉資逾1萬億元。自年初爆發疫情至今，首季的交易量及登記帳戶更見顯著增長。

除疫情下市民減少外出及現金交易，他相信亦與「轉數快」逐步擴展至個人對商戶的支付場景有關。今年首季平均每日所增加的10萬宗交易，約有一半是來自商戶支付用途，當中包括政府帳單繳付。推出短短5個月，已有52萬宗經「轉數快」繳付的交易，涉及金額約6.4億元。

除政府以外，不少商戶亦接受「轉數快」繳付帳單，至今已錄得1.8萬個商戶登記。

劉應彬形容，「轉數快」的推出初見成效，未來會更積極向零售商戶及中小企推廣「轉數快」，以減低其營運成本，也為市民大眾提供更便利的支付服務。

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編輯：趙穎妍