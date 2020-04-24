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【熊市反彈】投機錢五窮月前走佬　環球股票本周走資542億元

金融經濟 16:21 2020/04/24

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本港互惠基金及ETF，同見走資，本周輕微錄2.3億元資金淨流出

環球熊市反彈至今已差不多一個月，部分投機者趁大市動力轉弱下，在「五窮月」來臨前率先沽貨。富瑞資金流報告顯示，整體股票資產在經歷了連續三個星期的吸資浪後，本周重新轉為走資，涉及約542.6億元資金，其中港股互惠基金及ETF亦同見資金「走貨」，或側面反映今輪反彈進一步接近尾聲。

富瑞資金流報告顯示，截至22日（星期三）止的一個星期，環球股票資產吸資浪中斷，走資542.6億元資金，本年至今累計流走金額達772億元。其中，與美元普遍呈負相關度的新興市場，繼續是資金拋售重地，連續10個星期錄得資金淨流出之餘，期內累計金額更高達1853億元，足足相當於一間安踏 （02020） 的市值。

至於本港互惠基金及ETF，同見走資，本周輕微錄2.3億元資金淨流出。

今個星期原油價格暴瀉，更曾見「負油價」，令市場大受震驚。不過，根據富瑞的數據，投資者更逆市買貨，能源類商品今個星期獲312億元資金淨流入，連續16個星期吸資，累計金額1321.4億元。

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