【疫市發達】深A股老闆靠賣呼吸機　身家每月進賬10億美元做星洲首富

▲ 深圳邁瑞生物醫療電子股份的創辦人兼主席李西廷靠賣呼吸機，令身家暴漲，成為新加坡首富。

新冠肺炎疫情在全球大流行，重創經濟，環球富豪身家蒸發不少，但也有在疫境發財的例子。新加坡富豪李西廷 （Li Xiting） 靠賣呼吸機，令身家暴增，成為新加坡首富。

身家贏海底撈主席張勇

根據彭博數據，李西廷目前身家達到135億美元，今年以來身家進賬43億美元或上升46%，即一個月增加10億美元，每24小時增加3770萬美元。 李西廷目前已成為新加坡首富，而全球富豪排名則排在第91位。海底撈創辦人張勇和舒萍夫婦目前身家分別有79億美元及80億美元，排在全球富豪榜第193位及192位。兩人今年身家升近一成，

意大利訂1萬部呼吸機

李西廷是深圳邁瑞生物醫療電子股份的創辦人兼主席，新冠肺炎疫情肆虐，全球對呼吸機的需求大增，公司股價也因此水漲船高，今年以來升46%。該公司發言人曾對傳媒表示，3月醫療器材訂單急升，收到來自100個國家或地區的訂單，意大利更在「不知價」的情況下，訂了1萬部呼吸機。

轉型生產口罩的比亞迪 （01211） 董事長王傳福身家亦有進賬，今年以來升近17%或7億美元，升至49億美元，全球排382位。

相關文章：

比亞迪獲美國加州10億美元口罩訂單

比亞迪口罩日產量增至2000萬個 相繼供應日本、美國

【疫市營商】好賺過造汽車？比亞迪成全球最大口罩製造商

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：吳敏芳