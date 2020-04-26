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【有片睇】直播海鮮「殺出血路」！　成「疫市贏家」創百萬營業額

iMTV＋ 08:00 2020/04/26

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「波士頓龍瑕、泰國瀨尿蝦、加拿大象拔蚌......」買新鮮海鮮已不再需要親身到濕漉漉的街市選購，而是可以透過手機的應用程式，像「淘寶」一樣找出自己心水的海鮮，透過直播鏡頭挑選，再遙距向店員「落order」，最快3小時海鮮便能送上門。新冠肺炎疫情蔓延下，不少市民被迫留在家中，以外賣海鮮為概念的鮮直送，最高峰每月的營業額可達百萬元，比疫情前多3至4倍，可以說是「疫市贏家」。

年過半百的鮮直送聯合創辦人梅文博（Bok）曾從事數十個行業，笑着向記者說︰「要講一日都講唔晒。」2009年他創立鑄博集團，旗下業務覆蓋科技、移民、教育、保險和貴金屬等多個不同範疇。受內地科技業務如淘寶、美團的啟發，Bok指科技是他深信不移的方向，「如果唔去跟上（科技發展），始終有一日會無法掙脫出來。」

直播海鮮夠新意

鮮直送用O2O的營銷模式（Online To Offline），主打海鮮外賣，在香港仔魚市場自設海鮮工場，客人可以在應用程式內，透過鏡頭遙距選購海鮮，由現場職員量重和包裝，再在預定的時間送到客人家中。Bok指平台有如「24小時Sales」，配有24小時的客服，即使客人在半夜落單也可以接單，不過一般需提前一日落單。如有現貨，最快可3小時送抵客人家中。

Bok表示，他們的獨特之處是斥資約600萬元搭建的自家系統，不但可以24小時以鏡頭直播海鮮，亦可以從平台收集購買數據，從而更了解客人的需要，而市面上的平台大多數以社交媒體做宣傳和下單，欠缺一個整合的系統。

客人可透過鏡頭遙距選購海鮮。(王嘉昌攝)

生意額大增4倍

乘着抗疫留家的風向，梅文博（Bok）表示鮮直送3月錄得過百萬的營業額，過去兩個月的生意額都比1月多3至4倍，以目前趨勢，4月營業額亦有望超過3月，目前應用程式已有超過4萬名會員，團隊大約有50人。疫市期間，他們仍在招聘約10個職位，包括司機、送貨員、海鮮處理員等。Bok指出，由於鮮直送「食正個勢」，加上疫情令各行業面臨危機，有部分供應商希望可以有多個渠道增加銷量，會主動接觸他們洽談合作。Bok透露平台將陸續引入點心、水耕菜和家禽類產品等，目前他們剛租用葵芳一個約一萬呎的單位，作為產品的集散地。

以互聯網方便生活，長遠是不爭事實，加上疫情令很多原本抗拒接觸科技的人，都「被迫」去感受科技帶來的方便。Bok相信經新冠肺炎一役，用家都會「用開方便好難返轉頭」，Bok估計收支平衡大約1至2個月後就可達到了。百業待興，但鮮直送能突圍而出，稱其為「疫市贏家」絕不為過。

節錄自第653期《iMoney Focus》上位生意經。

 

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撰文 : 黎海怡

疫情 營業額 行業 外賣 點心 海鮮 香港 波士頓

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