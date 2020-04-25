【健康煮義】杏仁粉製無麩質曲奇

疫症下，瘋狂搶口罩、清潔用品、紙巾和白米之後，被搶購一空的還有麵粉，無論是超市、烘焙材料店，還是網店，都長期缺貨，有專做批發的麵粉廠更因而要推出零售包裝，都在數天內沽清。

買不到麵粉？其實還有很多選擇，筆者妹妹長期都是無麩質飲食，家中常備杏仁粉（Almond Flour）、椰子粉（Coconut Flour）等食材，用來替代麵粉製作Pancake、鬆餅等，較傳統的製法更香，營養價值也高得多。

椰子粉可製馬卡龍

麵粉以小麥製成，含有麩質，也是造成很多人出現敏感症狀的物質，故此無麩質飲食已流行了許久，歐美地區亦早已將推出各式各樣的麵粉替代食材，在當地超市可輕易找到，連零食也有無麩質的可供選擇。數年前試過以椰子粉製成的馬卡龍，一試上癮，無論是口感、香味、甜度都較傳統的甜品優勝。無麩質飲食雖然在香港未算得上十分流行，但市面也愈來愈多餐飲小店推出無麩質菜式。

減低患心血管疾病

這次先說說杏仁粉的營養，正宗的杏仁粉以純杏仁製成，脫去啡色薄衣後，磨成細微粉狀。和普通麵粉相似，外表同樣是白雪雪，但杏仁粉碳水化合物含量低得多，又含有豐富的抗氧化維他命E，一種脂溶性的維他命，可幫助身體抵抗自由基的傷害，從而減低患心血管疾病和癌症的機會。

杏仁粉亦含有豐富的鎂（Magnesium），有助穩定血糖、降低血壓的作用，亦能夠安定情緒，提升睡眠質素。下次續談。

杏仁椰子無麩質曲奇 材料：（大約8-10塊的份量） 杏仁粉1杯、蜜糖3湯匙、椰子油2茶匙、雲呢拿精華1茶匙、梳打粉1/4茶匙、鹽少許 步驟： 預熱焗爐至175度（攝氏）

預備一個大盤，放有所有材料拌勻

用雪糕匙塑形（若粉團太過鬆散，可酌量再加入蜜糖及椰子油）

放到焗盤上，將麵團壓扁（直徑約5.5至6CM）

入爐焗8至10分鐘至金黃色

出爐待涼後享用

小貼士：沒有麵粉的曲奇出爐後易碎，待涼及水份揮發後便會較為硬身