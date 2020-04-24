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政府就修訂銀行業資本刊憲　最快明年6月底生效

金融經濟 15:26 2020/04/24

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政府今日報刊登《2020年銀行業（資本）（修訂）規則》

政府今日報刊登《2020年銀行業（資本）（修訂）規則》，以實施巴塞爾銀行監管委員會頒布的最新國際銀行業監管標準。政府表示，將於下周三（29日）提交立法會省覽，待完成先訂立後審議程序後，將於明年6月30日起生效。

《修訂規則》主要是為了實施兩項資本標準，以處理銀行由衍生工具交易產生的對手方信用風險承擔。兩項資本標準在環球金融危機後訂定，為《巴三》改革方案的一部分，旨在加強銀行抵禦未來衝擊的能力。

金管局發言人表示，巴塞爾委員會有關對手方信用風險承擔的經修訂資本標準與國際場外衍生工具市場改革相輔相成，在促進衍生工具交易使用中央結算的同時，有助更好應對銀行在受壓期間遇見的相關風險，並反映銀行常用的風險管理方法。

當局在擬備規則時已諮詢銀行業界的意見，以確保有關規則符合本地實際情況，適合於香港實施。

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