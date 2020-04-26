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【都市診療室】 臉紅不退或因玫瑰痤瘡

環球政經 17:59 2020/04/26

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新冠肺炎肆虐全球，香港全民戴口罩已經3個月了。踏入春天，天氣潮濕回暖，一般人戴口罩也會感到不適，對於玫瑰痤瘡的患者來說，這些日子就更加難捱。

玫瑰痤瘡是一種皮膚病，任何年齡和性別的人也有機會染病，但一般來說30至40歲的女性患者較多。在新冠肺炎疫症的陰霾之下，若患者情緒緊張焦慮，常戴口罩遮蓋臉部，也是會令玫瑰痤瘡病情惡化的誘發因素。

成因未明靠臨床診斷

玫瑰痤瘡的成因未明，屬於皮膚炎症，並不是免疫系統的疾病，不會攻擊其他身體器官，但會令臉部出現異常。這種病是由於面部血管因某些原因，而對溫度和周圍環境特別敏感，致使血管擴張，增加了血流量，患者便覺得面紅、發㷫，有灼熱感覺。嚴重者會長出滿臉痤瘡，並出現酒渣鼻。

患者一般因為臉紅情況誇張，影響了日常生活，並出現社交障礙而求醫。九成以上的個案都是靠醫生詢問病史，以及透過臨床診斷，而確診患上玫瑰痤瘡。

玫瑰痤瘡病情有深淺，病症輕微的患者最主要是出現難以消退的面紅，感覺滾燙，很少覺得痕癢。誘發因素包括曬太陽、食熱食或辛辣食物、常飲奶茶咖啡等含咖啡因飲品，以至做運動及沖熱水涼等。此外，情緒緊張焦慮，亦是誘發因素之一。因此，患者需要改變生活習慣，避開上述情況。若做運動之後，宜立即敷冰，但只能暫時紓緩病徵，面紅滾燙感覺，始終難以消退。

除臉部外亦影響眼鼻

若病況嚴重者，除了持續面紅之外，臉上更會長出暗粒、或伴有膿頭，鼻頭則因為痤瘡嚴重而變得凹凸不平，滿布疤痕，致鼻子變大和變形，即俗稱的「酒碴鼻」或者「巫婆鼻」。臨床發現，有病者的眼睛亦會受到影響，變得易乾易紅，易流眼水。

此病雖不能根治，但患者若按醫生吩咐進行護理，避開誘發因素，再附以藥物和膏藥治療，也能有效控制病情。有需要的話，醫生會處方外塗藥物如A酸等，或者口服的抗生素。也有病者一併接受彩光或激光治療，以減輕病情。

近期疫症肆虐，大家不得不常戴口罩，致使面部受到激，亦有可能加重病況，病者記住要多讓臉部「通風」，以及保持輕鬆心情，才能減緩病徵。

撰文 : 趙麗珊醫生 皮膚及性病科專科醫生

欄名 : 都市診療室

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