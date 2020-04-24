【法律迷思】新冠肺炎下訂立遺囑知多啲

今期「法律迷思」第一次跟iMoney讀者見面，以後每期會與大家分享及探討一個日常會碰到的法律問題。近月疫情大家都留家抗疫，也有感身體健康的重要，而我是律師，當然不會來問我健康之道，最常問的，是若染上新冠肺炎或有其他意外發生，如何確保自己資產承傳給指定人士 ？

在香港，一個人去世後，他/她可能會留下一些遺產（如銀行存款、公司股票、物業或其他資產等）。無論生前有沒有訂立遺囑，任何人在處理香港的遺產前，通常要先往高等法院（High Court）的遺產承辦處，取得有關遺產之授予承辦書。

有訂立遺囑的好處有很多，當中包括可以決定如何將其遺產分配給親人，而非根據無遺囑繼承法去分配，而且可以將某些資產留予一些與其沒有親屬關係的人，例如朋友和慈善機構。根據香港法律，任何年滿18歲的人（心智健全者）都可以訂立遺囑（不論稅務居所或國籍）。如果有意準備訂立遺囑，以下是應要依從的手續︰1.意願須以書面列明；2.須親自簽署；3.在簽署遺囑前，須寫上日期；4.須在兩名年滿18歲的見證人同時在場下簽署遺囑，該兩名見證人亦須在遺囑上簽署；5.見證人及其配偶不可是遺囑列明的受益人。

訂立遺囑的考慮事項

1）居籍地：去世時的居籍將會影響到遺產的處置方法。此外，某些司法管轄區的法律可能要求一個人必須將一定比例的遺產留給子女或親人（「特留份」）。

2）遺囑執行：遺囑執行人是被委任為管理遺產的人。根據《遺囑認證及遺產管理條例》第39條，遺囑執行人必須在管理死者遺產時已年滿21歲。如選擇委任配偶作為唯一的遺囑執行人，便應考慮清楚，因兩夫婦可能會在同一意外中不幸去世。

3）遺贈：除親友之外，亦可以在遺囑內指明將某部分金錢、股票、或房地產送給某些慈善機構。需要注意的是任何根據遺囑而給予的遺贈，可能涉及遺產稅。在某些司法管轄區（例如美國、英國等），遺產稅可能高達35至50%！

4） 分配遺產：如遺產受益人未滿18歲，遺囑執行人必須以信託形式（Trust）持有該受益人的遺產，代該未成年人妥善地保管有關遺產。

婚姻關係會影響運作

婚姻將影響遺囑運作，如立遺囑人在訂立遺囑後結婚，該遺囑便可能失效，除非其後可證明立遺囑人在草擬遺囑時已考慮到該段婚姻（其中最有力的證據，就是遺囑內有條文列明立遺囑人結婚後，該遺囑仍然有效）。

如果在去世前立下遺囑並委任了遺囑執行人（Executor），該執行人便有資格申請遺囑認證書的人。如該執行人不想履行任務（或沒有在生之執行人），那麼在遺囑中獲得剩餘遺產遺贈的人，便可獲優先權去申請遺產管理書（附有遺囑）。如果在去世前沒有遺囑 （Without Will）（包括（i）找不到任何遺囑，（ii）遺囑已被撤銷），便須依照無遺囑繼承法律去申請遺產管理書。

至於不同國籍及海外資產部分該如何配置？ 本欄於下星期再與大家分享及探討。如讀者有任何法律上的問題，歡迎到筆者fb專頁留言。