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疫情打亂施工進度　首季一手住宅施工量僅900伙

股樓投資 15:14 2020/04/24

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受疫情拖累，今年首季私宅施工量降，運輸及房屋局周五（24日）公布，首季私樓施工量只錄得900伙，較去年第4季的4000伙，按季大跌78%，至並創2017年第3季之後逾2年季度新低。


不過期內落成量卻回升，今年首季落成量為4,200伙，較去年第四季的3,500伙上升20%。值得留意的，是據運房局的數據，未來3至4年可提供的潛在供應增加約9.5萬個，較去年第4季公布9.3萬伙水平增加2,000個，回升至近兩年新高。美聯物業指，數目回升主要是已批出土地可隨時動工項目增加的帶動，據資料顯示，截至今年首季，已批出土地可隨時動工項目錄2.5萬伙，按季增加3,000伙；在熟地增加之際，受疫情影響下，今年首季新盤銷情放緩，僅售出約2,400多伙，按季跌逾2成，未能抵銷熟地增加數目，未來3至4年新供應亦見回升。至於建築中仍未售單位按季減少1,000伙，至今年首季錄6萬伙；至於已落成未售單位數目持續平穩，連續4季穩企1萬伙水平。


美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，首季私人住宅施工量大減，相信與疫情影響有關。而隨著疫情過後，估計施工量將會回升。不過，因近兩年賣地計劃可興建的單位明顯減少，當中18/19年約14,500伙，而19/20年更低見約12,200伙，因此估計今年施工量將未及過去兩年逾1.8萬伙水平。
 

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撰文 : 陳詠妍

美聯物業 劉嘉輝 發展商 運輸及房屋局 落成量 施工量

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