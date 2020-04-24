【港股追蹤】散戶心郁郁想入市？　摩通減持套現逾300億

據聯交所資料最新公布，在上周五（4月17日），摩根大通減持多隻港股套現，包括中國鐵塔（00788）、中國海外發展（00688）、永利澳門（01128）、銀河娛樂（00027）、金沙中國（01928）、龍湖集團（00960）。值得留意的是，摩通減持上述6隻股票後，套現逾300億元。

中國海外（00688）

摩根大通減持中國海外（00688）2.45億股，每股作價26.2958元，套現64.4億元，減持後，仍持有約4.19億股，持股比例3.28%。

中國鐵塔（00788）

雖然內地加快發展5G，中國鐵塔（00788）理應受惠，惟摩通仍減持3.83億股，每股作價1.7277元，套現6.62億元，減持後，仍持有約22.37億股，持股比例4.79%。

龍湖集團（00960）

摩通同時於減持龍湖集團（00960）約2.08億股，每股平均價38.0251元，涉資79.1億元，減持後，仍持有約1.32億股，持股比例2.19%。

銀河娛樂（00027）

三大濠賭股最受影響，摩通減持銀河娛樂（00027）1.89億股，每股平均價50.9063元，涉資96.1億元，減持後，仍持有約1.48億股，持股比例降至3.4%。

永利澳門（01128）

同日，摩通減持永利澳門（01128）2.92億股，每股平均價13.9076元，涉資40.63億元，減持後，仍持有約1.75億股，持股比例降至3.37%。

金沙中國（01928）

金沙中國（01928）同遭減持，共減約1.24億股，每股平均價32.1724元，涉資39.75億元，減持後，仍持有約2.89億股，持股比例降至3.56%。

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