美聯金融︰港府「保就業計劃」僅得4成打工仔受惠

▲ 美聯金融集團營運及銷售發展董事梁柏基表示，政府的保就業計劃可能僅得4成打工仔受惠。

新冠肺炎疫情衝擊本港經濟，政府早前宣布推出「保就業計劃」，以強積金戶口為基準，向150萬人的僱主補貼每名僱員月薪五成。美聯金融集團營運及銷售發展董事梁柏基表示，全港就業人口達377萬，意味僅4成打工仔能夠受惠於此計劃。

梁柏基表示，未能受惠的打工仔可能為以下三類人士︰(1)臨時工；(2)沒有強積金戶口的人士；及(3)支票出糧人士。另外，積金局數據亦顯示，香港僱員總數目長期高於供有強積金的僱員數目。

他又指出，美聯金融近日收到有關強積金的查詢因而急升三成，多數來自僱主。中小企的僱主對強積金認識不足，有部分企業未有為僱員提供強積金，其中有僱主誤以為企業規模小，強積金信託公司不會接受其申請。

他亦提醒，若僱主欠交強積金，應盡快補交供款，另外亦要支付供款總額5%作為罰金。

「保就業計劃」承擔額達810億元，所有為僱員作出強積金供款，或有設立職業退休計劃的僱主均符合申請資格，參加計劃的僱主須簽署承諾書，承諾在接受補貼期間不會裁員，並會把政府工資補貼金額全數用於僱員工資。

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記者︰侯景成

