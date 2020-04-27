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【初創心聲】「最緊要係懷孕個吓」　初創批政府撐創科後知後覺

名人薈萃 08:16 2020/04/27

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政府自2016年推出「科技券」資助計劃，鼓勵中小企透過科技升級轉型、提高生產力，至近月新一份《財政預算案》中提出優化「科技券」計劃，將每個獲批項目的資助比例由三分之二提高至四分之三，每名申請者的資助上限由40萬元增加至60萬元，而獲批項目數目的上限亦由4個增加至6個。

公司業務以科技起家的鮮直送聯合創辦人梅文博（Bok）表示，近10年看到內地科技發展的奇，如淘寶、美團等公司改變了人們生活的模式，反觀香港仍是相對落後，「政府都係近幾年先啟動（支援），我相信都後知後覺」。

對於「科技券」計劃，他個人認為措施形同「虛設」，他以鮮直送為例，形容公司目前就像是「出生數月的BB」，但是「由懷孕到出生都未得到過幫助，最關鍵係要令佢懷孕，但（科技券）成個過程是BB出生後，先決定資唔資助你，已經係本末倒置。」他批評政府沒有一個強而有力的部門支持創科，認為政府應該在初創「萌芽階段就應該幫，做出香港品牌嘅嘢」。

節錄自第653期《iMoney Focus》上位生意經。

 

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