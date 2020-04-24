【美國疫情】特朗普倡注射消毒液殺病毒 醫生指人都死埋

▲ 特朗普建議注射消毒液死病毒，醫生指做法足以致命。

新型冠狀病毒肆虐，各地民眾衛生意識明顯加強，紛紛以稀釋漂白水等消毒。美國總統特朗普（Donald Trump）忽發奇想，提倡注射消毒液殺死病毒。驚人提議引起熱議。醫生提醒，人體注射少量消毒液已足以致命，籲不要聽取特朗普醫學意見。

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有美國官員在白宮記者會上，提到漂白水等消毒液，可快速殺死物品表面的病毒。特朗普發揮創意，進一步建議將消毒液用於治療。特朗普稱，消毒液既然可以在1分鐘內殺死病毒，或許可注射入人體（injection inside）。

特朗普提議引醫學界譁然。本身是肺科醫生的衛生政策專家古普塔（Dr. Vin Gupta）指出，任何劑量的漂白水或火酒，又或任何家居清潔產品，都不適宜用於注射，即使少量亦足以致命。

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古普塔斥特朗普言論危險且不負責任，指特朗普是總統，他的每一句說話都有很多人密切關注。有醫生在twitter發帖文，提醒社會各界人士，切勿聽取特朗普的醫學建議。

美國一直流傳假資訊，指飲用消毒液中的化學成份，對治療愛滋病病毒及自閉症有療效。美國食品和藥物管理局（FDA）強列反對有關講法，表明這是偽科學，但不管當局如何闢謠，這些有害資訊仍是流傳不斷。

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責任編輯：林建忠

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