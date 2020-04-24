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【美國疫情】波音慘遭圍毆 787夢幻客機產量恐削半

環球社會熱點 14:46 2020/04/24

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，美國最大出口商、飛機製造商波音啞子吃黃蓮，波音787夢幻客機生產也恐遭牽連。波音既受新冠肺炎疫情、航空交通大減痛擊，更要面對油價負數、航空公司買新款節能飛機意欲急降重拳。波音據報被迫計劃將787夢幻客機產量削半，並會公佈裁員計劃。

【新冠肺炎美國疫情】波音慘遭圍毆 787夢幻客機產量恐削半

夏威夷旅遊局貼錢送走遊客 代付機票錢

美國疫情令窮人無水飲 飲品商欠水費竟無事

彭博社引述消息人士報道，波音打算在下周公佈業績時，宣佈減產787夢幻客機和裁員計劃，細節尚待敲定。但據了解，波音有意將787夢幻客機每月產量降至單位數，而波音年初每月生產14架787客機。

787夢幻客機是波音現役最新寬體機系列。波音資料顯示，截至今年3月，787夢幻客機訂單總數為1510架，其中542架還未交貨。787系列客機各型號標價介乎約2.5億至3.4億美元。

特朗普：日光能殺新冠病毒 衛生官愕然

新冠肺炎疫情下，國際航空運輸協會（IATA）預料，全球航空公司今年機票收入會大減3140億美元，而旅行需求可能要到2020年代中期才會完全恢復。

美國議員索償中國22萬億 要求7月底找數

索償中國或要靠「私了」 國際索償難度高

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