【美國疫情】波音慘遭圍毆 787夢幻客機減產一半

▲ 【新冠肺炎美國疫情】波音慘遭疫情油價圍毆 787夢幻客機減產一半

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，美國最大出口商、飛機製造商波音啞子吃黃蓮，波音787夢幻客機生產也恐遭牽連。波音既受新冠肺炎疫情、航空交通大減痛擊，更要面對油價負數、航空公司買新款節能飛機意欲急降重拳。波音宣布，將787夢幻客機、777客機及今年初首飛的777X客機產量都會削半，並會裁員1成，約16,000人。

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福布斯報道，波音原本每月生產14架的787夢幻客機，今年會先減產至每月10架，至2022年每月產量將降至7架。

787夢幻客機是波音現役最新寬體機系列。波音資料顯示，截至今年3月，787夢幻客機訂單總數為1510架，其中542架還未交貨。787系列客機各型號標價介乎約2.5億至3.4億美元。

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777客機和今年首飛的777X客機亦會減產，從每月產量5架，降至2021年每月生產3架，其中777X客機預計在2021年投入服務。

新冠肺炎疫情下，國際航空運輸協會（IATA）預料，全球航空公司今年機票收入會大減3140億美元，而旅行需求可能要到2020年代中期才會完全恢復。

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