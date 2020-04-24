【日本疫情】大阪市長：女性購物慢影響防疫 言論捱轟

▲ 大阪市長松井一郎接受訪問時，表示女性購物時間較男性長，認爲會影響防疫，言論遭網民狠批其性別歧視

日本的新冠肺炎疫情嚴峻，東京、大阪等7都府縣進入緊急狀態。東京更計劃限制市民三天出門購物一次，以減少超市人流。大阪市長松井一郎接受訪問時，表示女性購物時間較男性長，會影響防疫，言論遭網民狠批其性別歧視。

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路透社報道，松井一郎接受1名男記者訪問，提及可能限制超市人流以加強控疫時，指女性購物速度慢會影響防疫：

當1名女性前往（超市）時，往往都需要一些時間。

（When a woman goes... it will take time.）

松井一郎更向該名男記者指：

如果是你，如有人告訴你要買這些東西，你應該會直接去買……然後就回家。

(If it was you, if you were told to get this or that, then you would go directly... and go home.)

松井一郎又表示，已婚夫婦應避免一起出門購物，連同上述言論遭網民批評其性別歧視。

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有網民指，言論表明松井一郎未有充分考慮到養育子女，家務和護理工作等家庭責任。更有網民嘲笑松井一郎的想法錯誤，指男性不了解超市貨品的擺放位置，女性到超市購物的效率較男性更高。

日本放送協會（NHK）指，大阪及周邊地區截至周五（24日）已錄得近1,500宗確診病例，成為日本第二大重災區，僅次於東京。

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