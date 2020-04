【日本疫情】大阪市長：女性購物慢影響防疫 言論捱轟

▲ 大阪市長松井一郎接受訪問時,表示女性購物時間較男性長,認爲會影響防疫,言論遭網民狠批其性別歧視

日本的新冠肺炎疫情嚴峻,東京、大阪等7都府縣進入緊急狀態。東京更計劃限制市民三天出門購物一次,以減少超市人流。大阪市長松井一郎接受訪問時,表示女性購物時間較男性長,會影響防疫,言論遭網民狠批其性別歧視。

路透社報道,松井一郎接受1名男記者訪問,提及可能限制超市人流以加強控疫時,指女性購物速度慢會影響防疫:

當1名女性前往(超市)時,往往都需要一些時間。

(When a woman goes... it will take time.)

松井一郎更向該名男記者指:

如果是你,如有人告訴你要買這些東西,你應該會直接去買……然後就回家。

(If it was you, if you were told to get this or that, then you would go directly... and go home.)

松井一郎又表示,已婚夫婦應避免一起出門購物,連同上述言論遭網民批評其性別歧視。

有網民指,言論表明松井一郎未有充分考慮到養育子女,家務和護理工作等家庭責任。更有網民嘲笑松井一郎的想法錯誤,指男性不了解超市貨品的擺放位置,女性到超市購物的效率較男性更高。

日本放送協會(NHK)指,大阪及周邊地區截至周五(24日)已錄得近1,500宗確診病例,成為日本第二大重災區,僅次於東京。

