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【疫市營商】本港餐廳力推優惠吸客　一文看清優惠選擇

商業 20:32 2020/04/27

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本港新冠肺炎疫情持續，港人近月均減少外出用膳。為吸引客人光顧，不少餐廳均推出堂食及外賣優惠，本報記者現正為大家綜合有關優惠。

【連鎖／大型餐飲品牌】
美心集團
由4月24日起，全綫北京樓、美中鴨子、魚塘鴨子星期一至四全日堂食主菜牌可享 6折優惠；星期五至日及公眾假期可享68折。
優惠詳情：https://bit.ly/2Ku9HEL

鴻星集團
凡於晚市消費滿200元，送魚菜式；400元送蝦菜式；600元送蟹菜式。
優惠詳情：https://www.facebook.com/SuperStarGroup/videos/646154666219939/

翡翠餐飲集團
翡翠拉麵小籠包及翡翠潮州小廚推出堂食及外賣自取均可享主餐牌8折優惠。
優惠詳情：https://www.facebook.com/crystaljade.hk/posts/1457828304389439

銅鑼灣Mr. Steak Buffet a la Minute
優惠期內週末及假日自助午餐及兩輪自助晚餐一律半價，自助餐包括長腳蟹、龍蝦、和牛等美食，折實價低至263元，優惠期至4月30日。
優惠詳情：https://www.facebook.com/341655842529218/photos/a.1281553051872821/3430173793677392/?type=3&theater

殿大喜屋
4月內惠顧尖沙咀金巴利道殿大喜屋，任何時段放題均可享有9折優惠
優惠詳情：https://www.facebook.com/tono.daikiya/photos/a.1811938832365772/2954827884743522/?type=3

繼光香香雞-香港
每周五、六、日，買香香炸雞(L)即享第二件半價，優惠期至5月10日。
優惠詳情：https://www.facebook.com/jgssg852/posts/2984320138322657

金鶴拉麵
每晚六時開始，凡惠顧指定拉麵，即享有買一送一優惠，堂食或外賣適用。優惠拉麵數量有限，賣完即止。推廣日期至4月30日完結，此優惠只限北角和富道及天后砲台山蜆殼街分店。
優惠詳情：https://www.facebook.com/KaneTsuruRamen/posts/2565160227075728

米走雞
由即日起至5月31日 (5月10日母親節除外)，堂食、外賣所有雞煲鍋類全部半價。
優惠詳情：https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2687673644799965&id=1405004853066857

鴻福堂
每日下午6時後到鴻福堂全線分店，以正價購買自家湯1包/ 藥製龜苓膏或靈芝龜苓膏1盅，即可+$1選購自家蒸飯/ 粥品/粉麵或小食1份，優惠期至4月30日。
優惠詳情：https://www.facebook.com/HUNGFOOKTONGFANS/posts/10157342521263215

Jollibee 快樂蜂
於foodpanda點餐可享7折，推廣日期至4月30日，適用於訂購滿$100(不連運費）之訂單。
優惠詳情：https://www.facebook.com/JollibeeHKofficial/posts/2634989816828363

鳳城酒家飲食集團
4月份晚市有半價優惠 , 假期週末一律7折，優惠只限正價小菜堂食供應。
優惠詳情：https://www.facebook.com/fungshingfanpage/posts/1701938086638284

米線陣
逄星期一至日晚上6時後，惠顧任何兩餸「米線自由配」外賣自取，就可以超值價HK$10加配大汗豬扒(1件)同細青檸薏米水(熱/凍)(1杯)。
優惠詳情：https://www.facebook.com/MiXianSense/posts/1511884358970027

譚仔三哥米線
外賣自取三餸或以上米線或過橋米線，可以$2換購青瓜/雲耳/口水雞翼(半份)及飲品，或以$4換購皮蛋或豬脷及飲品喇，優惠只可二選一，優惠期至4月30日。
優惠詳情：https://www.facebook.com/tamsnoodle/posts/2972879649434953

譚仔雲南米線
凡外賣自取任何米線，即可以優惠價$2加配一杯冷熱飲品、以$3加配一款一人小食、以$4加配1件黃金蟹蓋，每碗米線只可享用以上三款優惠各一次。優惠期至4月30日。
優惠詳情：https://www.facebook.com/Jointedheart/posts/2996977670325466

旺角 《川莊》
每逢星期一及星期五 （公眾假期除外），只要有一位女士同枱，可享主餐牌食品半價。優惠期至5月31日。
優惠詳情：https://www.facebook.com/sichuanhouse.langham/photos/a.321869721626158/840286493117809/?type=3

天仁茗茶（嘉咸街中環店）
憑優惠券購買任何茶飲「第二杯半價」，優惠期至5月31日。
優惠詳情：https://www.facebook.com/TenRensTeaHongKong/photos/a.710695115644353/2884274298286413/?type=3

Pacific Coffee
早上11時至下午3時購買食物及/或飲品外帶，即可享9折優惠；優惠期至5月31日。
優惠詳情：https://www.facebook.com/pacificcoffee/photos/a.150045858082/10158527534258083/?type=3

The Cheesecake Factory芝樂坊餐廳
推出一連四日的快閃優惠，由4月27日至30日全店所有口味的件裝芝士蛋糕半價。
優惠詳情：https://www.facebook.com/events/500755510805509/

酒鍋
由5月5日至5月31日，大家只需於www.tdpdelivery.com下單時輸入優惠碼「TDPSD」，所有火鍋單點湯底及配料可即時享有75折優惠。
由5月5日起， 凡惠顧堂食即可以88折享用各式火鍋配料。
優惠詳情：https://www.facebook.com/thedrunkenpothk/posts/2779075052368055

酒店餐廳／餐飲品牌
半島酒店嘉麟樓
由即日起至531日，凡於半島酒店大堂茶座，瑞樵閣，米芝蓮粵菜食府嘉麟樓，Felix餐廳和今佐日本料理享用午餐或晚餐消費滿2,020港元或以上，即可專享折優惠
優惠詳情：https://www.peninsula.com/zh/hong-kong/hotel-fine-dining/spring-moon-cantonese

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳
由即日起，「即時烹調任食晚餐」有50多款選擇，網上訂座即享８折優惠。
優惠及訂座詳情：https://bit.ly/2VxoDYK

香港九龍東皇冠假日酒店─尚廚
凡惠顧3款食品套餐，可獲贈12吋心型夏威夷薄餅一個。

由即日起，外賣定單可享免加一再9折優惠；消費滿$300，即可獲蓋印一個。
5個蓋印 = 下次惠顧扣減$50
10個蓋印 = 下次惠顧扣減$100
15個蓋印 = 雙人入住香港九龍東智選假日酒店標準客房一晚連早晨套餐。
優惠詳情：https://www.facebook.com/CPTKO/posts/2710863472345986

如心海景酒店暨會議中心 Café Circles
首50位客人惠顧午市時段可享半價優惠，晚市時段可享55折優惠。「任點任食」午市套餐折實價每位215元，晚市每位285元。優惠期有限，請先致電與餐廳聯絡。
優惠詳情：https://www.lhotelgroup.com/tc/hotel/lhotel-nina/Offers/All-You-Can-Eat-Delicacies

香港逸東酒店逸東軒
即日至2020年4月30日於逸東軒享用晚餐，即可享7折優惠。優惠不適用於特別節日，並須加一服務費（按原價計算）。
優惠詳情：https://www.yattungheen.com/seasonal-promotions

canton pot
顧客凡於9時半後入座即享全單半價優惠，星期五及公眾假期前夕營業時間延長至零晨12時30分。
優惠詳情：https://www.facebook.com/lodgewoodhongkong/posts/2907367739376769

小店
石硤尾《琉金穗月》
所有自取外賣可享有全單85折優惠，另凡消費滿500元即送VIP卡1張，先送先得 送完即止。優惠期至4月30日。
優惠詳情：https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3383355591692707&id=191971954164436

北角《無肉食》
推出半自助餐，且下午茶時段堂食8折、外賣自取全日8折。
優惠詳情：https://www.facebook.com/ahimsabuffet/posts/1150342848639491

觀塘《峯日式料理》
外賣自取午市優惠，三款指定午市外賣定食一律$40，冷熱飲品另加$5。
優惠詳情：https://www.facebook.com/mine.kwuntong/posts/2753065944927212

銅鑼灣、尖沙咀《The Grill Room》
安格斯牛排二人精選套餐／三至四人斧頭扒套餐均享６折優惠。
優惠詳情：https://bit.ly/2S7NgJG

尖沙咀《GREEN》
推出午餐及下午茶 75折優惠。
優惠詳情：https://bit.ly/2yNu9Ok

屯門《緣聚西日餐廳》
4月份生日全檯人頭費88折。
優惠詳情：https://bit.ly/358tyTu

油麻地《Plato Cafe & Bistro》
晚市全單88折，優惠期至4月30日。
優惠詳情：https://bit.ly/2VEbsWj

銅鑼灣《Rerere1001》
外賣自取早午餐8折優惠或者堂食9折優惠，優惠期至4月30日。
優惠詳情：https://www.instagram.com/p/B-x22uBjTtB/

銅鑼灣《Steak Bar》
凡二人同行，第二位客人可用半價享用吉列炸牛扒一份。優惠期至5月15日。
優惠詳情：https://bit.ly/2W3XMTg

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