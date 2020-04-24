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最強蘋果分析師郭明錤︰市場對第二代AirPods出貨量過度樂觀

金融經濟 14:22 2020/04/24

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天風證券分析師郭明認為，市場對AirPods銷量預期太樂觀。

有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤發表最新報告，在新冠肺炎爆發後，第二代AirPods的需求顯著下滑，市場目前過度樂觀，AirPods Pro需求反而提升。他估算，第二代AirPods與AirPods Pro在今年首季的出貨量分別約為1800至2000萬，與600至700萬。

郭明錤在報告中指出，AirPods Pro受益於換機需求、新設計與新功能，故預測在第二季銷量將顯著按季成長60至70%，達1100至1300萬，優於市場預期共識。

因AirPods Pro需求增加無法抵消第二代AirPods需求衰退，預測2020年AirPods系列出貨量約8000至9000萬，低於疫情爆發前市場共識的1億至1.2億，與疫情爆發後市場共識的9500萬至1億。

料第三代AirPods明年上半年量產

我們對AirPods新產品與組裝廠商的預測。第三代AirPods在1H21進入量產。內部設計最大改變為捨棄第二代AirPods採用的軟硬板+SMT而改採SiP。因第二代AirPods需求衰退，故我們相信Apple將會提前此產品出貨時間。立訊精密（深︰002475）為此產品的主要供貨商。

第二代AirPods Pro最快在2021年第4季進入量產，此產品將沿用AirPods Pro的SiP設計，歌爾聲學（深︰002241）可能為此產品的主要供貨商。

報告指出，在疫情爆發後，市場已調降對AirPods系列今年的出貨量。然而，他相信市場對第二代AirPods出貨量過度樂觀，也對AirPods Pro出貨量過度保守。

相關文章︰最強蘋果分析師郭明錤：蘋果6款Mini-LED將於今、明兩年推出

【蘋果iPhone】郭明錤料A股蘋果產業鏈反彈3成至6成　手機設備股跟升

 

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編輯︰侯景成

A股 蘋果（Apple，美：AAPL） 新冠肺炎疫情 AirPods Apple 疫情

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