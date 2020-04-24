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美國國務卿：在11月時中國或已得知病毒存在

環球政經 16:08 2020/04/24

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於周四（24日）表示，中國可能已在去年11月得知新型冠狀病毒的存在，間接表示中國未有及時報告疫情。

據法新社報道，蓬佩奧在振受訪問時就指，中國政府在11月接獲新冠肺炎疫情的通報，並得知首宗患者個案。但就在12月中旬才確認疫情。「他們 （中國）一直拖延確認疫情及向各國通報，包括世界衛生組織（WHO）。」

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他又表示，美國仍然希望從中國獲得更多與疫情相關資訊，當中包括在武漢發現的病毒原始樣本。「公開詐透明，不僅令人們了解疫情在去年11月、12月以及今年1月的疲情去向，即時到今時今日仍然重要。」

 

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