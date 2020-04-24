【科技抗疫】瑞士研生物感測器　檢測空氣中的肺炎病毒

▲ 瑞士聯邦材料科學與技術實驗室（Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology，Empa）周二（21日）發表文章指出，蘇黎世聯邦理工學院和蘇黎世大學醫院的研究團隊，已開發出一種新型生物感測器，用於檢測新型冠狀病毒。

新冠肺炎疫情持續，瑞士研究人員近日成功研發生物感測器（Biosensor），能檢測空氣中引致新冠肺炎的冠狀病毒「SARS-CoV-2」（嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒二型），可即時監測車站、機場及醫院等人流密集的場所，亦可成為病毒感染臨床診斷的一個替代方法。

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瑞士聯邦材料科學與技術實驗室（Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology，Empa）周二（21日）發表文章指出，蘇黎世聯邦理工學院和蘇黎世大學醫院的研究團隊，已開發出一種新型生物感測器，用於檢測新型冠狀病毒。

該感測器以「金納米島」（Gold nanoislands）的金納米結構為基礎，團隊將人工合成、與新冠肺炎病毒RNA（核糖核酸）序列相匹配的DNA（脫氧核糖核酸）受體，加入至上述金納米結構後，便能識別肺炎病毒。

該研究結果亦有刊登於《美國化學會納米雜誌》（ACS Nano）雜誌，詳細指出經過多番試驗，感測器已可準確辨識與新冠肺炎病毒以及嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）2種基因序列較為接近的病毒，數分鐘即獲得檢測結果。不過，由於相關的空氣抽吸系統還在開發中，生物感測器要再等一段時間才能正式問世。將來有望用於測量環境中病毒的濃度，適合人多地方使用，以減少病毒傳播。

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責任編輯：姚慧儀

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