【環球政經】多國向中國施壓　耿爽：不存在「野生動植物濕貨市場」

新冠肺炎全球大流行，多個國家相繼「淪陷」，將矛盾直指中國，指疫情最初在中國內地湖北省武漢海鮮市場爆發，美國和澳洲號召G20國對中國施壓，促請關閉濕貨野生動物市場。

美國一直指控中國瞞報疫情，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在周三（22日）表示：「證據顯示，在濕貨街市販賣野生動物，與今次動物傳人的病毒息息相關。美國已促請中國永久關閉這些野生動物濕貨街市，以及所有販賣野生動物的市場。」

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耿爽回應指控說，在中國根本不存在所謂的「野生動植物濕貨市場」，在中國沒有「濕貨市場」這個概念，人們常說的是農貿市場和活禽海鮮市場，銷售新鮮的魚、肉、蔬菜、海鮮等農副產品，也有少數市場銷售活禽，不僅中國有，在許多東南亞國家和廣大的發展中國家也都普遍存在。

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耿爽說，國際法並沒有限制此類市場營運，且中國已立法全面禁止非法野生動物的獵捕、交易、運輸和食用，中國的農貿市場和活禽海鮮市場並不是野生動物交易市場，在這些市場銷售野生動物是違法的，一旦發現將被取締並受到法律懲處。中國政府始終將人民的生命安全和身體健康放在第一位。

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另外，在美國叫停世衛組織（WHO）資助後，耿爽表示，中方決定在前期向世衛組織捐款2,000萬美元的基礎上，增加3,000萬美元現滙捐款，用於新冠肺炎疫情防控，支持發展中國家衛生體系建設等工作。他並讚揚世衛組織在譚德塞總幹事領導下，積極履行自身職責，秉持客觀、公正、科學的立場，為協助各國應對疫情、推動國際抗疫合作發揮了重要作用。

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