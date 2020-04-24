【逆境節流】慳錢也要食得豪　如何24元嘆盡5款麥當勞食物？

▲ 麥當勞下午茶餐17元當然超值，但有無想過只需加7元就可享多3款食物、一次過食盡芝蛋脆雞飽、脆香雞翼、新地雪糕、細薯條更有橙汁？

新冠肺炎拖累經濟陷入低谷，市民消費一分一毫都要諗過度過，但人始終要食飯，所以更重要是如何精明地消費！麥當勞下午茶餐17元當然超值，但有無想過只需加7元就可享多3款食物、一次過食盡芝蛋脆雞飽、脆香雞翼、新地雪糕、細薯條更有橙汁？

麥當勞下午茶餐逢周一至周五，下午2時至6時供應，選擇A區及B區食物各一款都只是17元。A區選項包括多款人氣食品：脆香雞翼、魚柳飽、豬柳蛋漢堡及芝蛋脆雞飽；B區則可以選蘋果批、細薯條、新地及冷熱飲品。

明白1份茶餐未必人人夠飽，當然可以「柯打」2份茶餐、食足4款食品，計計數暫時是34元。為何最終會減至只需24元？

會員+銀聯二維碼付款=慳錢皇道

若本身是「麥樂會」或「媽咪會」會員，買滿28元就可以獲贈1杯Minute Maid細橙汁或中汽水。有額外飲品，自然可以在茶餐另選一款食品。

付款方式都有技巧，本地不少電子錢包仍然「燒錢」吸客，個別減2元至5元不等，但如果使用銀聯二維碼（包括雲閃付、BOC pay、HSBC銀聯二維碼等），即日至5月31日，買滿30元即減10元，最終2個茶餐、5款食物埋單都只是24元！

但要留意，麥當勞下午茶餐雖然周一至周五供應，但公眾假期就例外。

相關文章：【減價促銷】SOGO感謝祭推1元換購 一文看清一田等零售商最新減價優惠

相關文章：香港寬頻向客戶送麥當勞曲奇忌廉批

相關文章：麥當勞今晚恢復堂食 4月14日起平日買炒雙蛋系列送搓手液（第二版）

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品