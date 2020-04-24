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蘋果夥Google開發患者追蹤API技術　第一階段下星期推出

科技 14:40 2020/04/24

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為控制疫情傳播，蘋果（Apple）早前聯同Google，開發患者追蹤軟件技術，幫助各國政府和衛生機構防疫。近日有消息指，蘋果將提前在下週二（28日），開放API技術予開發人員。

為控制疫情傳播，蘋果（Apple）早前聯同Google，開發患者追蹤軟件技術，幫助各國政府和衛生機構防疫。近日有消息指，蘋果將提前在下週二（28日），開放API技術予開發人員。

較早前，Apple與Google宣布合作，透過一項藍牙新技術研發追蹤程式，助追查病毒傳播途徑。用戶可自願選擇是否參加追蹤計劃，另外需下載當地公共衛生應用程式，一旦追蹤到附近的確診者病例，系統就會即時為密切接觸者發出警報。

<<【新冠肺炎】蘋果人流資料趨勢網　監察公共交通工具乘客人數變化

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蘋果行政總裁Tim Cook，與Google舉行視頻會議中透露，會在下週釋出第一階段給開發人員測試。但歐盟就憂慮，追蹤技術會產生私隱問題，Apple表示，會禁止所有App Store應用程式利用API技術追蹤用戶。

法國政府表示，對Apple及Google 開發的技術存有私隱憂慮，StopCovid系統並不會採用此技術，更公開呼籲蘋果解除有關技術限制，以助當局追蹤確診患者，但目前仍未獲對方回應。

責任編輯：李寶如

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