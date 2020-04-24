【油價走勢】買蘋果賺得多過買油？ 內地蘋果期貨漲停（第二版）
賣蘋果賺多過賣石油？國際原油價格劇烈震盪，早前更首次驚現負油價，紐約5月期油周一狂瀉至每桶負37.63美元，令全球投資者損手，且拖累港股期油ETF表現。期油價格大幅波動，農產品期貨價格卻頻頻飆升，當中內地蘋果即期（AP02010）合約今日觸發漲停，漲幅達6%，報每噸8663元人民幣。
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農產品期貨與能源期貨的產品性質並不一樣，但單從期貨合約買賣投資回報角度看，買入蘋果即期合約，一周內（4月20日至24日）從每噸7963元人民幣升至今日漲停價格，累計賺約9%。
蘋果漸進入盛花期和結果期，而蘋果即期合約對於花期前後的天氣波動較為敏感，近期降溫影響其炒作情緒。
假如同一時間買入F三星原油期 （03175） ，該股份因受國際原油價格大震動，本周累積跌幅達85.2%。紐約9月期油最新報26.55美元，即日升幅0.68美元，或2.5%，本周累積跌幅為15.2%。
蘋果貴原油10倍？
雖然對比蘋果和原油價格經濟學上無大意義，但純以數學算術角度看，內地蘋果即月期貨價格計，每噸蘋果8663元人民幣，約相當於9484港元。
每噸原油大約可裝滿6.5個油桶，以6月紐約期油16.72美元，一噸原油折合僅842港元。以重量和最新期貨價格計，蘋果價格是原油10倍以上。
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