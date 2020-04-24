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【富翁變負翁】王健林負債逾4000億元　萬達酒店跌至一年新低

股樓投資 14:12 2020/04/24

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中國前首富王健林跌落「神壇」，曾豪言「掙1個億只是小目標」，如今被諷萬達「連1億都拿不出來」。AMC院綫因付不起租金被傳破產，令這位昔日首富被聚焦，關於王健林已「消失」了近百日，債務缺口高達4000億元人民幣（約4386億港元）的報道在內地甚囂塵上。有媒體報道指，王健林公開露面是1月13日萬達年會，且罕有地沒有公開演講內容。此後，他再沒有公開現身，至今已「消失」了近百日。

除早前報道指AMC院綫或破產外，萬達近日公布旗下4家上市公司之一萬達電影（滬：002739）2019年業績。去年虧損約47億元（人民幣，下同），營收按年減少5.23%至154億元，淨利潤按年減少逾3.2倍。

疫情打擊電影市道，今年第一季度業績預計虧損5.5至6.5億元，去年同期盈利4億元。且有媒體指萬達電影啟動人員優化，預計裁員2至3成，但萬達方面表示，不了解這個情況，沒有聽說過。

萬達酒店發展 （00169） 為萬達系上市公司之一，於2013年收購恒力商業地產而來，當時股價最高達2.6港元，但近年不斷尋底，至今累積跌逾8成。2019年萬達酒店發展淨虧損1.5億港元。正值王健林消失近百日，萬達酒店今日再尋底。截至1時50分，該股跌3.7%報0.26元，創下52周新低。

撰文 : 投資組

萬達酒店發展（00169） 經濟

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