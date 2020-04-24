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【日本疫情】疑爆屍傳人 73警員中招 部分處理過屍體

環球社會熱點 13:32 2020/04/24

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【日本疫情】疑爆屍傳人 73警員處理屍體後中招

日本疫情持續，出現懷疑「屍傳人」的病例。在確診感染新冠肺炎的73名警員中，部分人處理15具屍體後中招。該15名死者在街頭或家中猝死，死後才確診，警員在處理屍體過程中，相信沒有配備足夠防護衣物。愛知縣最多警員確診，有24人；其次是東京都警視廳，有21人。

【日本疫情】大阪護士染疫不獲病假 院方：人手不足

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日本讀賣新聞報道，上月中旬到本周三（22日），10都府縣警局累計73人確診感染新冠肺炎。警員分布於愛知縣、東京都、兵庫縣、神奈川縣、富山縣、大阪府等。重災區愛知縣的警員更因劍道訓練，爆發交叉感染。

國家公安委員長武田良太表示，將處理好事件，避免影響維護治安的工作。各地警察局已暫停柔道、劍道訓練；確診警員的同事需接受居家隔離。

日本警方與各都府縣聯絡，收集各地統計數據進行分析。警察廳長官松本光弘指，警員處理遺體時會戴手套及口罩，。

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警察廳統計，在警察處理的遺體中，東京等5都縣、共15名死者在家中或路上暴斃。

日本放送協會（NHK）日前報道，在過去一個月，日本出現至少11宗「非自然死亡」個案，死者在死後才證實感染新冠肺炎。日本警視廳指，東京死亡個案佔一半，有6宗；死者生前沒有就診，懷疑是「病情突變」。

 

美國眾議員向華索償近22萬億 要求中國7月底找數

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