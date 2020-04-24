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【美國疫情】鬧出水荒洗手也不行 黑人最慘

環球社會熱點 13:18 2020/04/24

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美國每年有1500萬戶面對停水問題，疫情下連基本洗手防疫都成問題，其中以黑人女人最多，惹起關注。（法新社）

新冠肺炎疫情持續，最簡單的防疫方法是勤洗手，但原來不止第三世界國家，就連全球最大的經濟體的美國，都有1500萬戶難以做到，只要未繳水費，就要面臨被停水的生活，其中以黑人女人最多。

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Akiva Durr已經被斷水六個月，疫情爆發前找鄰居和朋友借水，替孩子洗澡。斷水問題一直有，但在疫情之下，令被斷水的基層 難上加難。在疫情爆發前，大人上班、孩子上學，總能用上家以外的洗手間，讓他們能飲水和洗手；但隨疫情爆發，人人居家防疫，連鄰居走動都可免則免，何談借水？

英國廣播公司（BBC）報道，美國全國每年有1500萬戶面對停水問題，其中以密歇根州的底特律（Detroit）的斷水數字高企，獲外界關注。

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底特律有非牟利組織為基層市民提供食物，總監Reverend Bouier指，近年開始聚焦在送水。

Bouier指出，被停水的人中，比例最高是黑人女人；曾有個案全家11口同住屋簷下，家中停水，又不敢出門取水，因其女兒有齊全部新冠肺炎的症狀，怕傳染給其他人；又拒絕組織為他們送水，因屋內斷水無法清潔打掃，已臭氣熏天，讓她尷尬。

「這不止影響健康，還影響其尊嚴。」

聯合國發布的疫情下人權措施中，保障食水供應居首。

【新冠肺炎】疫情人權危機 聯合國：如計時炸彈

【新冠肺炎】聯合國7項人權措施 一文看清各國表現

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