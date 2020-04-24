【美國疫情】窮人想洗手都無水 黑人特別慘

▲ 【新冠肺炎美國疫情】窮人想洗手都無水 黑人特別慘

新冠肺炎美國疫情嚴峻，確診人數節節上升。疫情下除了戴口罩，最簡單也重最要的防疫辦法就是勤洗手。不過美國縱然貴為全球最大經濟體，都有多達1500萬戶貧窮人口沒有穩定自來水供應。他們只要未繳水費，就要面臨被停水的生活，其中黑人女性所受困擾更特別大。

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Akiva Durr已經被斷水六個月，疫情爆發前找鄰居和朋友借水，替孩子洗澡。斷水問題一直有，但在疫情之下，令被斷水的基層 難上加難。在疫情爆發前，大人上班、孩子上學，總能用上家以外的洗手間，讓他們能飲水和洗手；但隨疫情爆發，人人居家防疫，連鄰居走動都可免則免，何談借水？

英國廣播公司（BBC）報道，美國全國每年有1500萬戶面對停水問題，其中以密歇根州的底特律（Detroit）的斷水數字高企，獲外界關注。

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底特律有非牟利組織為基層市民提供食物，總監Reverend Bouier指，近年開始聚焦在送水。

Bouier指出，被停水的人中，比例最高是黑人女人；曾有個案全家11口同住屋簷下，家中停水，又不敢出門取水，因其女兒有齊全部新冠肺炎的症狀，怕傳染給其他人；又拒絕組織為他們送水，因屋內斷水無法清潔打掃，已臭氣熏天，讓她尷尬。

「這不止影響健康，還影響其尊嚴。」

聯合國發布的疫情下人權措施中，保障食水供應居首。

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