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【美國疫情】窮人想洗手都無水 黑人特別慘

環球社會熱點 15:10 2020/04/24

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【新冠肺炎美國疫情】窮人想洗手都無水 黑人特別慘

新冠肺炎美國疫情嚴峻，確診人數節節上升。疫情下除了戴口罩，最簡單也重最要的防疫辦法就是勤洗手。不過美國縱然貴為全球最大經濟體，都有多達1500萬戶貧窮人口沒有穩定自來水供應。他們只要未繳水費，就要面臨被停水的生活，其中黑人女性所受困擾更特別大。

【美國疫情】疫情令窮人無水飲 飲品商欠交水費竟無事

【美國疫情】夏威夷旅遊局貼錢送走遊客 代付機票錢

Akiva Durr已經被斷水六個月，疫情爆發前找鄰居和朋友借水，替孩子洗澡。斷水問題一直有，但在疫情之下，令被斷水的基層 難上加難。在疫情爆發前，大人上班、孩子上學，總能用上家以外的洗手間，讓他們能飲水和洗手；但隨疫情爆發，人人居家防疫，連鄰居走動都可免則免，何談借水？

英國廣播公司（BBC）報道，美國全國每年有1500萬戶面對停水問題，其中以密歇根州的底特律（Detroit）的斷水數字高企，獲外界關注。

美國眾議員向華索償近22萬億 要求中國7月底找數

【疫情索償中國】或要靠「私了」 國際索償難度高

底特律有非牟利組織為基層市民提供食物，總監Reverend Bouier指，近年開始聚焦在送水。

Bouier指出，被停水的人中，比例最高是黑人女人；曾有個案全家11口同住屋簷下，家中停水，又不敢出門取水，因其女兒有齊全部新冠肺炎的症狀，怕傳染給其他人；又拒絕組織為他們送水，因屋內斷水無法清潔打掃，已臭氣熏天，讓她尷尬。

「這不止影響健康，還影響其尊嚴。」

聯合國發布的疫情下人權措施中，保障食水供應居首。

【新冠肺炎】疫情人權危機 聯合國：如計時炸彈

【新冠肺炎】聯合國7項人權措施 一文看清各國表現

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