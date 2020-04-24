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【口罩供應】一田兒童抗疫套裝改為登記抽籤 只供小朋友認購

金融經濟 13:16 2020/04/24

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新鴻基地產 （00016） 旗下一田百貨更改兒童抗疫套裝發售形式，形式將會改為登記抽籤，抽籤後結果將於4月27日公佈，中籤者會以SMS及電郵通知，安排購買事宜。為公平起見，登記時需填寫小朋友資料，登記資料以小朋友出世紙/身份證姓名及出世紙/身份證登記號碼頭4位數作準，每位小朋友資料只可登記一次，重覆登記將會被取消資格。

登記資格及貨品選擇如下：

1. 日本SKATER兒童3層式立體口罩（12cm X 10cm）（1包10個） 澳洲SINICARE消毒殺菌搓手液（250ml） [名額： 228個]

指定出生日期為： 2014年1月1日至2016年12月31日

2. ULTRA READY加細碼兒童外科過濾口罩（加細碼 12cm X 7cm）（獨立包裝30個盒裝） 澳洲SINICARE消毒殺菌搓手液（250ml） [名額： 180個]

指定出生日期為：2014年1月1日至2019年6月30日

3. ULTRA READY中碼兒童外科過濾口罩（中碼 14.5cm X 9cm）（獨立包裝30個盒裝） 澳洲SINICARE消毒殺菌搓手液（250ml） [名額： 180個]

指定出生日期為： 2006年1月1日至2015年12月31日

登記日期/時間： 2020年4月24日上午10時至2020年4月27日早上9：59分或之前

登記網址： [https：//goo.gl/Bms6h6] （手機請登入►[https：//goo.gl/pnJhhO] ）

中籤者購買日期： 2020年4月30日至5月7日

購買及取貨地點： 一田（沙田/大埔/荃灣/北角）（取貨地點一經登記不能更改）

相關文章：【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）

 

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