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【虛擬銀行】眾安銀行開業滿月　最年長用戶達87歲、用戶從事金融業為主

金融經濟 13:13 2020/04/24

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眾安銀行開業滿1個月，公布首批用戶數據。圖為眾安銀行行政總裁許洛聖（左）及首席技術官田丹（右）。（資料圖片）

首間開業的虛擬銀行眾安（ZA Bank），今日開業滿一個月，最新公布首批用戶的統計數據。一向被視為年輕人玩意的虛擬銀行，原來都不乏長者參與，眾安銀行首批用戶當中，最年長用戶為87歲；而男性用戶佔高達67%。

眾安銀行開業以來，推出「加息券」以推薦用戶形式吸客及搶存款。可能金融業人士對存款息口更敏感，眾安銀行首位開戶的客戶，就是從事金融、保險及銀行男性從業員。若綜觀整個客戶基礎，用戶亦以金融、保險及銀行業為主，佔比達到34%。

用戶年齡統計結果亦出人意表。截至本月21日止，眾安銀行吸納的客戶，雖然40歲或以下的用戶佔7成，但年齡就由18歲至87歲都有，反映虛擬銀行都不單是年輕人的玩意，對長者都有一定吸引力。

虛擬銀行既不設實體分行，亦都打破傳統銀行營業時間的限制，而數據亦顯示，眾安銀行超過3成用戶在上8時至早上8時期間開戶。另外，有8%客戶在周日完成開辦定期存款，更有逾300位客戶成功在復活節長假期期間敘造定存。

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編輯：趙穎妍

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